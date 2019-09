Gjykata: Vendimi për pezullimin e parlamentit britanik, i paligjshëm

Ligjvënësit e opozitës e kanë kundërshtuar me forcë këtë vendim duke e quajtur "grusht" shteti nga ana e zotit Johnson ndërsa Britania përballet me afatin e 31 tetorit si datë për shkëputjen nga Bashkimi Evropian.

Kryeministri Johnson ka bërë të ditur se do ta largojë Britaninë nga BE-ja me apo pa një marrëveshje që përcakton kushtet e ndarjes. Ai ka thënë gjithashtu se ditën që do të përfundojë masa për pezullimin e parlamentit do të ketë kohë të mjaftueshme që ligjvënësit të miratojnë çdo marrëveshje të re për shkëputje që ai do të jetë në gjendje të arrijë me Bashkimin Evropian.