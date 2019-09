Ekspertët e vënë në pikëpyejte angazhimin amerikan në Afrikë

Kohët e fundit, Shtëpia e Bardhë njoftoi një nismë për rritjen e angazhimit ekonomik amerikan në Afrikë për të konkurruar më mirë kundër ndikimit në rritje të Kinës. Por pas më shumë se dy vjet e gjysmë pune të kësaj administrate, disa ekspertë të politikës së jashtme thonë se Afrika nuk duket se është një përparësi për Presidentin Trump. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Jesusemen Oni sjellë hollësitë.

Afrika ka një mik tek Shtetet e Bashkuara, thotë Ndihmës Sekretari amerikan i Shtetit për Çështjet Afrikane.

"Amerika ka një angazhim të palëkundur ndaj Afrikës", thotë Tibor Nagy.

Por disa ekspertë të politikës së jashtme e vënë në dyshim këtë angazhim.

"Ka një prirje që Afrika të ngelet në fund të listës së përparësive për shumicën e administratave amerikane. Por ky president nuk ka një lloj lidhje personale me kontinentin. Ai nuk është i interesuar për zhvillimin ashtu siç ishte ish Presidenti Bush", thotë Judd Devermont nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.

Në dhjetor, administrata e Presidentit Trump njoftoi strategjinë e saj për t’u kundërvënë ndikimit të Kinës në Afrikë.

"Politikat tona nuk duhet të përqendrohen në kundërshtimin e asaj që njerëzit e tjerë po bëjnë në Afrikë. Politika jonë duhet të përqendrohet në ndërtimin dhe forcimin e partneriteteve tona".

Strategjia tani është paraqitur me më pak referenca për Pekinin. Dhe administrata e ka zhvendosur fokusin e saj në sektorin privat.

"Afrika do të dyfishojë numrin e njerëzve deri në vitin 2050. Do të jenë miliona e miliona afrikanë të rinj që do të kenë nevojë për vede pune. Nëse ata nuk arrijnë të gjejnë punë, kontinenti do të jetë i paqëndrueshëm, dhe i pambrojtur nga ekstremizmi i dhunshëm, dhe miliona afrikanë do të përpiqen të emigrojnë në Evropë ", thotë Tibor Nagy, Ndihmës Sekretar i Shtetit për çështjet Afrikane.

Administrata e Presidentit Trump, në qershor, themeloi Korporatën amerikane të Financimit të Zhvillimit Ndërkombëtar (DFC), e cila mbledh fonde për investimet e Shteteve të Bashkuara në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe organizatën Begatimi i Afrikës, që synon të heqë pengesat e investimeve për kompanitë amerikane që shhqyrtojnë mundësitë tregtare në Afrikë.

Megjithatë, disa analistë argumentojnë se kjo ende nuk është e mjaftueshme.

"Administrata ka qenë e ngadaltë në trajtimin e disa prej çështjeve kryesore me të cilat përballet Afrika sot, përfshirë çështjet që lidhen me sigurinë dhe paqëndrueshmërinë politike", thotë Johnnie Carson nga Instituti Amerikan i Paqes.

Zonja e Parë Melania Trump dhe vajza e Presidentit Trump, Ivanka kanë bërë udhëtime të ndara në Afrikë. Por Presidenti Trump ende nuk e ka vizituar kontinentin.