Tërmeti godet sërish Shqipërinë

Një tjetër goditje tërmeti u rregjistrua në Shqipëri mbrëmjen e së dielës, pak pas orës 22.00, e treta pas asaj që tronditi vendin pasditen e së shtunës, me një fuqi prej 5.8 gradë të shkallës Richter dhe asaj në mesnatë prej 4.9 gradësh. Epiqendra ishte sërish pranë Durrësit, 20 kilometra në veriperëndim të Tiranës. Lëkundje të tjera të një intensiteti më të ulët u ndjenë më pas, duke shtuar panikun mes banorëve. Në Tiranë janë të shumtë ata që sërish kanë braktisur banesat për të qëndruar në rrugë e sheshe. Që prej pasdites së djeshme janë rregjistruar mbi 350 pasgoditje.

SIpas bilancit të fundit të bërë të ditur nga autoritetet në total është mbi 900 numri i banesave dhe pallateve që kanë pësuar dëme. “Në pjesën dërrmuese të këtyre rasteve bëhet fjalë për dëmtime të lehta, kryesisht plasaritje të suvasë apo mureve. Gjithsesi, ato godina qe ndërkaq jane te evidentuara me dëmtime me serioze do të verifikohen me prioritet nga ekspertët, të cilët do të japin edhe akt verifikimin teknik që përcakton nëse ato jane te banueshme apo jo”, deklaroi në mbrëmje ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka.

Paniku dhe frika që kanë shkaktuar lëkundjet e tërmetit, detyroi ministrinë e Arsimit që të vendosë që dita e hënë të jetë pushim për shkollat 9 vjeçare dhe të mesme në qarqet Tiranë, Durrës dhe Elbasan, “ndërkohë që sapo është marrë vendimi që në këto tre qarqe do të jetë pushim edhe për kopshtet dhe çerdhet. Sa ju takon prindërve që punojnë në administratën shtetërore, të gjithë ata që kanë fëmijë në kopshte, çerdhe apo shkolla 9 vjeçare, nesër mund të qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre”, shpjegoi ministrja Xhaçka.

Disa lajme të shpërndara në disa portale, për rrezikun e një tërmeti të fuqishëm në orët pranë mesnatës, ngjallën panic te qytetarët. Të paktën në Tiranë rrugët janë mbushur me njerëz që kanë dalë nga banesat. Në harkun e pak minutave edhe trafiku është rënduar. I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, të mos bien pre e njoftimeve të tilla keqdashëse dhe përhapëse paniku pasi nuk ka asnjë parashikim të tillë shkencor nga asnjë institucion shkencor. Gjithcka po tentohet të bëhet për të përhapur panik mes qytetareve është kriminale. Të gjithë ata që kanë përhapur këtë lajm do të mbajnë përgjegjësi penale”, deklaroi në një reagim të sajin Ministria e Mbrojtjes.