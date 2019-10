Joe Biden vazhdon fushatën mes debateve për shkarkimin e Presidentit

Ish-Nënpresidenti Joe Biden bëri thirrje këtë javë për ngritjen e akuzave me qëllim shkarkimin e Presidentit amerikan Donald Trump, pasi u aludua se Presidenti ka kërkuar të marrë nga Ukraina informacion dëmtues për zotin Biden dhe djalin e tij. Tashmë kryesues i kandidatëve demokratë për 2020-tën, Joe Biden e gjen veten pjesë të betejës mes demokratëve në Kongres dhe Presidentit Trump, betejë që mund të sjellë votimin për shkarkimin e Presidentit. Siç njofton korrespondentja e Zërit të Amerikës, Katherine Gypson, debati nuk po e ngadalëson fushatën Biden.

...Ndërkohë që Joe Biden po bën fushatë me urgjencë për të ruajtur pozicionin kryesues në votimet e hershme në shtetin New Hampshire, i pari shtet amerikan ku votohet për zgjedhjet paraprake.

“Donald Trump do të bënte gjithçka për t’u rizgjedhur, madje edhe duke shkelur format më elementare të demokracisë”, tha zoti Biden.

Ligjvënësit demokratë filluan një hetim zyrtar me qëllim shkarkimin e Presidentit, pasi një informator akuzoi se Presidenti Trump kishte pezulluar asistencën për Ukrainën ndërsa bënte presion për të siguruar informacion dëmtues për zotin Biden dhe djalin e tij.

“Thashë që do të kandidoj për t’i rikthyer shpirtin Amerikës. Kjo vendoset në 2020-tën. Prandaj këto zgjedhje janë kaq të rëndësishme. Prandaj nuk do të lejojmë që ta përzgjedhë Donald Trump-i kandidatin demokrat për president”, tha zoti Biden.

Ky argument duket se i bëri për vete demokratët e shqetësuar të shtetit New Hampshire.

((MARSHA MILLER, VOTUESE NË NEW HAMPSHIRE))

“Sot është hera e parë që u emocionova shumë. Mendoj se me Nënpresidentin Biden nuk ka dredhira. Nuk pati premtime të kota. Ishte thjesht një vlerësim i sinqertë i gjendjes ku jemi dhe ku duhet të ishim. Si dhe shpresë. Ai na ofroi shpresë”, thotë Marsha Miller, votuese në shtetin New Hampshire.

Por, mbështetësit e Presidentit Trump thonë se puna e mëparshme e zotit Biden me udhëheqësit e huaj duhet të shqyrtohet.

“Atij duhet t’i vijë turp nga vetja, me mashtruesat me të cilët është përfshirë gjatë viteve, dhe jo të drejtojë gishtin ndaj presidentit për gjëra që janë pjesë e detyrës së tij si president; është absolutisht qesharake”, thotë Lou Gargiualo, nënkryetar i organizatës “Trump për New Hampshire”.