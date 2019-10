Nderimet e fundit për veprimtarin shqiptaro-amerikan Marash Mernaçaj

Sot në Nju Jork iu bënë nderimet e fundit veprimtarit shqiptaro-amerikan Marash Mernaçaj, i arratisur gjatë viteve të diktaturës së komuniste nga Shqipëria, i cili vdiq javën e kaluar në moshën 93 vjeç.

Marash Mernaçaj lindi në Kelmend me 21 Dhjetor te vitit 1921 dhe u arratis në vitin 1959 me gjithë pjestarët e familjes për t’i shpëtuar persekutimit komunist, pas arrestimit të vëllait të tij të madh, Nikollë. Pas një periudhe në Jugosllavinë e atëherëshme, ai u vendos në New York, rindërtoi jetesen, me familjen e tij, bashkëshorten dhe gjashtë fëmijët. Humbja e djalit te tij Nike Mernaçaj në një aksident automobilistik ndërsa kthehej nga demonstratat antikomuniste qe po zhvilloheshin kundër regjimit të Tiranes dhe një vit më pas në vitin 1989 e të vëllait Nikollë, vetëm pesë ditë pasi doli nga burgu, ishin dy goditje të forta për Marashin. Me një punë intensive në New York, ai arriti të krijojë një biznes të suksseshëm e shitblerjes së banesave. Zoti Mërnaçaj ishte një figurë e respektuar që ka kontribuar për komunitetin shqiptar në Nju Jork. Familja dhe komuniteti shqiptar i Nju Jorkut i japin atij sot lamtumirën e fundit.