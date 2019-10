Trump: Kurdët nuk janë "engjëj"

Presidenti Trump deklaroi të mërkurën se inkursioni turk në Sirinë verilindore nuk ka të bëjë me ne (SHBA-në).

Duke folur për gazetarët në Zyrën Ovale në krah të Presidentit italian Sergio Mattarella, zoti Trump shtoi se është gjë e mirë që Rusia po ndihmon lidhur me situatën ndërsa deklaroi se kurdët, të cilët mbrojnë territorin e tyre brenda Sirisë kundër ushtrisë turke, nuk janë "engjëj".

Zoti Trump është përballur me kritika të ashpra nga të dyja palët për tërheqjen e forcave amerikane ndërsa ushtria turke u fut në Sirinë verilindore javën e kaluar për të sulmuar kurdët, aleatët e Shteteve të Bashkuara në fushatën kundër Shtetit Islamik.

Vendosja e sanksioneve ndaj Turqisë është më e preferueshme sesa përfshirja e personelit ushtarak amerikan në luftime në këtë rajon, u tha gazetarëve zoti Trump, ndërsa një delegacion i nivelit të lartë amerikan është nisur drejt Turqisë në një përpjekje për të ndaluar inkursionin e Ankarasë në verilindje të Sirisë.

Senatori republikan Lindsey Graham i kritikoi komentet e fundit të presidentit lidhur me ofensivën e Turqisë në një seri postimesh në twiiter:

"Shqetësohem se nuk do të kemi aleatë në të ardhmen kundër Islamit radikal, ISIS-i do të ringjallet dhe ngritja e Iranit në Siri do të kthehet në një makth për Izraelin. Kam frikë se kjo është një katastrofë mbi sigurisë kombëtare e shpresoj që Presidenti Trump të ndryshojë mënyrën se si mendon”, shkruante ai. Zoti Graham shkruante gjithashtu se deklaratat e fundit të zotit Trump "i zhvleftësojnë plotësisht" përpjekjet e nënpresidentit amerikan Mike Pence dhe sekretarit të Shtetit Mike Pompeo për t'i dhënë fund konfliktit.

Sipas njoftimeve zyrtare Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka në plan të takohet me zotin Pence dhe zotin Pompeo të enjten në Ankara.

Fillimisht zoti Erdogan i pati thënë televizionit Sky News se dy zyrtarët e lartë amerikanë do takoheshin vetëm me homologët e tyre turq këtë javë. Udhëheqësi turk shtoi se kur zoti Trump të vizitojë Turqinë ai do të takohej me të. Komentet e zoti Erdogan duket sikur tregojnë se ai nuk kishte në plan të takohej me zotin Pence dhe zotin Pompeo, por drejtori i Komunikimit i Turqisë tha se zoti Erdogan në fakt do të takohej me të dy zyrtarët.

Sipas një deklarate të Shtëpisë së Bardhë gjatë vizitës së tij në Turqi zoti Pence pritet të theksojë angazhimin e SHBA-së "për të arritur një armëpushim të menjëhershëm si dhe të përcaktohen kushtet për një zgjidhje të negociuar". Krahas thirrjes për të ndalur operacionin ushtarak, Shtetet e Bashkuara morrën vendim të rrisin tarifat e çelikut që vjen nga turqia dhe të ndalin negociatat për një marrëveshje tregtare me Turqinë në vlerën e 100 miliardë dollarëve.

Kritikët mendojnë se sanksionet nuk kanë ndikim dhe se janë të pakuptimta. Madje ata shtojnë se ato mund të jenë vënë sa për të qetësuar ligjvënësit amerikanë që kanë kritikuar zotin Trump për braktisje të kurdëve, që ishin aleatë amerikanë në luftën e terrorizmit.

Analistët mendojnë se është e qartë se Presidenti Trump po mundohet të shmangë armiqësimin me homologun e tij Erdogan.

“Shtëpia e Bardhë po kërkon armëpushim. Që nënkupton se Presidentit Erdogan do t’i mundësohet largimi me fitoret ushtarake që arriti në ditët e fundit në terren. Kjo tregon se Shtëpia e Bardhë nuk dëshiron të rrisë tensionet, por në varësi nga reagimi i Kongresit, kjo mund të ndryshojë”, thotë analisti nga Instituti i Lindjes së Mesme, Gonul Tol.

Një analist tjetër thotë se Presidenti Trump mund të jetë duke pritur që përparimin e ushtrisë turke ta pengojnë luftëtarët qeveritarë sirian, të mbështetur nga Rusia.

“Mendoj se në këtë pikë, administrata Trump po luan për kohë, ndërsa isa shohim regjimin e Asadit dhe aleatët rus duke përparuar në zonë, duke fituar terren në disa territore që ishin nën kontrollin e forcave demokratike siriane. Prandaj në më pak se një javë, mund të vijmë në situatë që ofensiva turke të jetë e parealizueshme”, thotë analisti nga Fondacioni për Mbrojtje të Demokracive, Aykan Edemir.

Media shtetërore ruse, sot transmetoi pamje të ushtarëve rusë teksa patrullojnë në zonën që ndanë ushtrinë siriane dhe atë turke,

Ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavror, deklaroi se Rusia është e përkushtuar të ofrojë siguri për rajon dhe se pop unojnë në ndërmjetësimin e një zgjidhjeje midis qeverisë siriane dhe Turqisë.