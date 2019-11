Shqipëri, vijon “emergjenca” demografike

Të dhënat periodike demografike që publikohen herë pas here nga Instituti i Statistikave në Shqipëri vijojnë të dëshmojnë një situatë me rënie të numrit të lindjeve dhe rrjedhimisht rënie edhe të shtesës natyrore të popullsisë.

Tremujorin e tretë të vitit 2019 në Shqipëri lindën 800 fëmijë më pak se e njëjta periudhë e vitit 2018 ndërsa shtesa natyrore e popullsisë shënoi një rënie prej 17,1 % krahasuar po me tremujorin e tretë në vitin e shkuar.

Qarku më i prekur nga rënia e numrit të lindjeve është ai i Gjirokastrës me 115 lindje, duke patur një rënie prej 18,4 % në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2018. Në këtë Qark numri i vdekjeve tejkalon me 53 numrin e lindjeve.

Sipas të dhënave zyrtare numri më i madh i lindjeve, për tremujorin e tretë të vitti 2019 regjistrohet në qarkun e Tiranës, me 2.410 lindje. Por edhe ky numër i lindjeve në Tiranë shënon njërënie me 11,3 % në krahasim me tremujorin e tretë 2018. Studiuesit e lëvizjeve demografike të popullsisë e lidhin rënien e numrit të lindjeve jo vetëm me emigracionin dhe migrimin e brendshëm por edhe me faktorët ekonomikë dhe social.

Prej kohësh studiuesit kanë vlerësuar me shqetësim gjendjen e vendit në një emergjencë demografike dhe kanë kërkuar që institucionet të trajtojnë me përparesi gjetjen e rrugëve për të zbutur pasojat e rënies natyrore të popullsisë.