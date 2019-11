Vazhdon situata kritke në Universitetin Politeknik të Hong Kongut

Më pak se 200 studentë ndodhen pas barrikadave në mjediset e Universitetit Politeknik në Hong Kong që mbetet i rrethuar nga forca policore që nga e diela. Gjatë 24 orëve të fundit studentët janë larguar gradualisht nga universiteti, ose duke i shpëtuar rrethimit me forma të ndryshme, ose duke iu dorëzuar policisë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Bill Gallo po e ndjek nga afër situatën në Hong Kong dhe na përcjell çfarë dëshmoi vetë gjatë ditëve të fundit në terren:

“Pas shpine kam mjediset e Universitetit Politeknik, ku mbetet një numër gjithnjë e më i vogël studentësh, të cilët kanë vendosur të bëjnë qëndresë deri në fund.

Universiteti është plotësisht i rrethuar. Shihen kohë pas kohe individë që përpiqen të çajnë kordonin policor.

Tani policia u ka dhënë studentëve protestues një rrugëdalje të vetme: dorëzoni armët, kaloni nëpër shtegun e hapur dhe do të jeni nën arrest nga forcat e rendit. Shumë studentë nuk e kanë pranuar këtë ofertë, prandaj përpiqen të ikin në forma të ndryshme pa rënë në duart e policisë.

Kam parë tentativa dramatike për t’u shpëtuar policëve. Ka njerëz që zbresin me litarë nga ura; të tjerë janë përpjekur të çajnë kordonin policor me motoçikleta. Në shumicën e rasteve tentativa të tilla nuk kanë dalë me sukses.

Situata në universitet mbetet e pashpresë. Dy studentë i thanë Zërit të Amerikës se kishin menduar edhe vetëvrasjen si opsion. Nuk është e qartë se sa seriozisht e kishin menduar, por është e qartë se situata në këtë pjesë të Hong Kongut po bëhet edhe më serioze”.