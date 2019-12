Tiranë: SPAK merr kallzimin e parë. Nisma "Thurrje" denoncon koncensionin e sterilizimit

Nisma “Thurrje” bëri sot kallëzimin e parë te Prokuroria e Posaçme SPAK për koncensionin e sterilizimit, pas dyshimeve se kjo është një aferë korruptive.

Përfaqësuesit e kësaj organizate dorëzuan kallëzimin ku shprehin disa dyshime; së pari, pse ky shërbim iu dha një privati, kur prej shumë vitesh e bënin vet spitalet; së dyti, se kostot janë shumë të larta - çmimi i sterilizimit për një set kirurgjikal ishte 2.4 euro nga spitalet publike, ndërsa koncensionari merr sipas kontratës mesatarisht 190 euro. Tjetër dyshim i shprehur në kallëzim është afati për 10 vjet i koncensionit, që i tejkalon mandatet e disa qeverive. Nisma “Thurrje” dyshoi për korrupsion, sepse në mënyrë të pazakontë sterilizimi mund të jepej me një tender të hapur publik si edhe shumë tendera të tjerë, dhe jo me një koncension të shtrenjtë. Ndërsa pjesa e fundit është zbatimi konkret i konsensionit; pra, kërkohet një hetim edhe mbi cilësinë e këtij koncensioni, nëse realisht solli ndryshim rrënjësor sterilizimi i sotëm nga mëparshmi, krahas me kostot.

Përfaqësuesi i Nismës “Thurrje” Endri Shabani thotë se “Pandëshkueshmëria duhet të marrë fund ndaj kemi ardhur te institucionet e reja të drejtësisë. SPAK duhet të provojë veten me këtë kallëzim të parë dhe nuk duhet të zhgënjejë pritshmëritë e të gjithëve”.

Ministria e Shëndësisë lidhi më 10 dhjetor 2015 një kontratë konçesionare me kompaninë “Sani Service” L51910021C “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”.

Qysh në ditët e para ajo u padit publikisht nga opozita dhe gazetarët investigativë të Rrjetit BIRN për favorizime të dyshimta ndaj përfituesve.

Katër vjet më parë prokuroria shqiptare nisi hetimet, duke regjistruar procedim penal për të paktën tre tendera nnë fushën e shëndetësisë: “kontrolli shëndetësor falas”, “hemodializa” dhe “sterilizim i pajisjeve kirurgjikale”.

Koncesioni për kontrollin shëndetësor falas për qytetarët 40-65 vjeç, koncesioni i hemodializës dhe ai i sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale shkojnë të treja në një vlerë mbi 250 milion euro.