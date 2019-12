Stamboll, peticion kundër projektit infrastrukturor të Erdoganit

Qindra vetë në Stamboll po vazhdojnë të nënshkruajnë një peticion duke kundërshtuar një projekt madhor infrastrukturor që parashikon ndërtimin e kanali ujor, që sipas tyre do të shkatërrojë mjedisin në qytet. Projekti mbështetet mga Presidenti turk Tayip Erdogan. Ai që njihet si projekti për kanalin e Stambollit, 45 kilometra i gjatë, pritet të lidhë pjesën veriore të Detit të Zi me detin Marmara. Zoti Erdogan thotë se projekti do të lehtësojë trafikun e do të parandalojë aksidentet në ngushticën natyrore të Bosforit, një nga kalimet ujore më të ngarkuara në botë, që përshkon qytetin e Stambollit. Por ligjvënësit e opozitës dhe ekspertët thonë se nuk është adresuar në mënyrën e duhur ndikimi dhe problemet që do të shkaktojë në mjedis ky projekt madhor infrastrukturor. Ata u kanë i bënë thirrje turqve të nënshkruajnë një peticion që kundërshton projektin deri më 2 janar. Megjithatë presidenti Erdogan ka thënë se do të vazhdojë me planet e tij për ndërtimin e kanalit, pavarësisht kundërshtive.