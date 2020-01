Gjykata e Krujës liron të dënuarin me brugim të përjetshëm

Në Shqipëri, Gjykata e Krujës vendosi sot, pas një procesi që ka zgjatur disa muaj, të lirojë nga burgu, Endrit Doklen, i njohur ndryshe si kreu I Bandës së Durrësit, i cili vuante dënimin me burgim të përjetshëm. Kërkesa për lirimin nga burgu, e paraqitur nga avokatët e Dokles, ishte kundërshtuar me forcë nga Prokuroria, e cila siç bëri të ditur sot dhe në një deklaratë për rastin, “ka kërkuar përjashtimin e gjyqtares së çështjes me arsyetimin se i njëjti trup gjykues ka dhënë vendime në favor të kërkuesit, kërkesë e cila nuk është pranuar nga gjykata”.

Sipas vendimit të Gjykatës, Dokle është liruar me kusht, duke e “vënë në provë për një periudhë prej 5 vitesh vjetësh. Ai detyrohet Endrit Dokle që gjatë kohës së provës të mos shoqërohet me persona të caktuar kryesisht me të dënuar apo bashkëpunëtorë të veprës penale, të mos zotërojë, mbajë apo përdorë armë si dhe të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës”. Dokle ndërkohë ka paraqitur në Gjykatë dhe një kontratë punësimi pranë një kompanie ndërtimi, pasi të kalojë një periudhë prove prej 3 muajsh.

Ai u arrestua në 2005 dhe u cilësua fajtor për disa krime të rënda, ndërkohë që gjatë qëndrimit në burg, mori dhe një tjetër dënim për trafik droge, pasi u provua se drejtonte një grup kriminal nga qelitë e burgut. Ai konsiderohet përgjegjës për disa vrasje të ndoshura pas vitit 1998 në qytetin e Durrësit.

Nuk dihen ende argumentat ligjorë të përdorur nga Gjykata për krimin me kusht të Dokles. Në deklaratën e saj prokuroria shprehet se”ka mbajtur qëndrimin e plotë për rrëzimin e kërkesës, me arsyetimin se jo vetëm se nuk plotësohen kushtet ligjore, por edhe se nuk ekzistojnë të provuara arsyet e veçanta që kërkon norma. Të gjitha kundërshtimet në lidhje me shkeljet proçedurale si dhe zbatim të gabuar të ligjit. Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë do ti parashtrojë në ankim brenda afatit ligjor”, saktëson njoftimi.