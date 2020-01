Eksperti kinez: Koronavirusi i gjeneratës së dytë mund të jetë më vdekjeprurës

Një ekspert në Kinë paralajmëron se lloji i ri i virusit, i cili u ndesh për herë të parë në qytetin kinez Wuhan, mund të fitojë forcë gjë që mund të rrisë aftësinë e tij për t'u transmetuar nga një person tek tjetri. Koronavirusi që shkakton probleme të frymëmarrjes të ngjashme me pneumoninë, ka prekur rreth 3 mijë vetë në të gjithë botën ndërsa ka shkaktuar vdekjen e të paktën 56 personave në Kinë. Situata ka bërë që autoritetet në vende të ndryshme të marrin masa për të mbrojtur qytetarët e tyre. Korrespondetja e Zërit të Amerikës Zlatica Hoke njofton.

Komuniteti kinez në Paris zhvilloi një paradë të guximshme, por të zymtë më 25 janar, që përkon me Vitin e Ri kinez. Pjesëmarrësit kërcyen në rrugë me kostume tradicionale, duke tërhequr spektatorë, pavarësisht shqetësimeve për përhapjen e virusit vdekjeprurës që u ndesh për herë të parë në Kinë.

"Kjo nuk do të na ndalë të dalim jashtë, duhet të vazhdojmë të jetojmë. Eshtë njësoj sikurse me sëmundjen e lopës së çmendur, njerëzit vazhdonin të dilnin”, thotë François, e shoqatës sportive Paris-Lion.

Ndërkohë autoritetet franceze po marrin masa se si të parandalojnë përhapjen e virusit në Francë dhe pjesë të tjera të Evropës.

"Do të vendosim një ekip mjekësor në aeroportin “Charles de Gaulle” sikurse bëmë kur mbërriti avioni i fundit nga Wuhani, pasi është pika kryesore e vendit e lidhur me Kinën me fluturime të drejtpërdrejta", thotë Jérôme Salomon, ministria franceze e Shëndetësisë.

Edhe në vende të tjera autoritetet shëndetësore janë vigjilentë ndërsa numri i të prekurve në mbarë botën po rritet. Një ekspert kinez paralajmëroi se aftësia e koronavirusit për t’u transmetuar nga një person tek një tjetër duket se po bëhet më e fortë.

"Njerëzit e infektuar në Wuhan e kanë përhapur virusin në provincat e tjera. Në disa provinca po shohin ky virus i gjeneratës së dytë, po bëhet shumë i rrezikshëm", thotë Li Lanjuan, i Akademisë Inxhinierike Kineze.

Ekzistojnë shqetësime se numri i të infektuarve mund të jetë me lartë se sa është raportuar. Zyrtarët kinezë thonë se ata po bëjnë gjithçka që është e mundur për të ndalur përhapjen.

"Bëhet fjalë për një lloj të ri sëmundjeje. Njohuritë tona për të janë të kufizuara. Nuk jemi të qartë mbi evolucionin e saj. Zhvillimi i një situate epidemike nuk është në kontroll të plotë", thotë Li Bin, i Komisioni Kinez të Shëndetit.

Qeveria kineze ka vendosur në karantinë rreth 50 milionë njerëz në Wuhan dhe zonat përreth. Gjithashtu autoritetet po nxitojnë të përfundojnë ndërtimin e një spitali special për të trajtuar pacientët e infektuar me llojin e ri të virusit.

Në Shtetet e Bashkuara deri ditën e dielë u konfirmuan pesë raste personash të prekur nga virusi dhe 100 pacientë të tjerë po mbahen nën vëzhgim. Periudha e inkubacionit mund të zgjasë deri në dy javë dhe kërkon kohë për të përcaktuar se cili virus është përgjegjës për problemet shëndetësore gjatë sezonit të gripit.