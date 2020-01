Rritet numri i viktimave nga tërmeti në Turqi

Agjencia turke e ndihmave për fatkeqësitë tha të hënën se numri i vdekjeve pas tërmetit të fuqishëm të javës së kaluar është rritur në 39.

Gati 4,000 njerëz, me ndihmën e gërmuesve mekanikë, kanë punuar në temperatura nën zero për të kontrolluar nëpër rrënoja pas tërmetit shkatërrues me magnitudë 6.8 që goditi mbrëmjen e së premtes qytetin Elazig në pjesën lindore të vendit.

Zyrtarët thonë se 76 ndërtesa u shkatërruan dhe qindra të tjera janë dëmtuar.

Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press punonjësit e urgjencës kanë ngritur më shumë se 9,500 tenda për strehuar dhe ushqyer të zhvendosurit.

Autoritetet thonë se deri tani kanë nxjerrë 45 njerëz nga rrënojat.

Që nga tërmeti i së premtes, ka patur më shumë se 900 pasgoditje, raportojnë mediat turke.