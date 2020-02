Rasti i parë i vdekjes nga koronavirusi në Hong Kong

Punonjësit e sektorit të shëndetësisë në Hong Kong vazhduan të martën për të dytën ditë grevën, ndërsa në këtë territor kinez, u shënua rasti i parë i vdekjes nga koronavirusi. Në Kinë, ndërkohë numri i viktimave arriti në 425.

Hong Kongu mbylli pothuajse të gjitha pikat e kalimit tokësor dhe detar me Kinën pasi 2 mijë punonjës të shërbimit shëndetësor lanë punën të hënën duke kërkuar mbylljen e gjithë kufirit me Kinën. Hong Kongu ishte një nga vendet më të prekuara nga virusi SARS në vitin 2002-2003, një infeksion i ngjashëm me koronavirusin që e pati burimin po nga Kina.

Numri i përgjithshëm i personave të prekur nga koronavirusi në Kinë ka arritur në mbi 20 mijë. Në 23 vende të tjera ka 150 raste të konfirmuara. Një studim i botuar dje në revistën shkencore “Nature”, vinte në dukje, se sipas ekspertëve të Institutit të Virologjisë në Wuhan, i specializuar në studimin e virusëve, virusi i ri është 96% i ngjashëm me një virus që gjendet tek lakuriqtë e natës në provincën jugore Yunnan të Kinës. Sipas studimit, virusi po ashtë është 80% i ngjashëm me virusin SARS që shkaktoi mbi 800 viktima gjatë viteve 2002-2003.

Zyrtarët kinezë ende nuk e dinë se si virusi arriti të kalojë nga kafshët tek njeriu, por besojnë se tregu i gjësë së gjallë në Kinë mund të ketë ndikuar. Organizata Botësore e Shëndetësisë thotë se pret që numri i njerëzve të infektuar të jetë më i lartë, ndërsa priten ende rezultatet e analizave të mijra vetëve. Shtetet e Bashkuara filluan një karantinë të detyruar 14 ditore të djelën për të gjithë shtetasit amerikanë që kanë qënë në provincën Hubei, kryeqyteti i së cilës është Wuhani. Shtetasit jo-amerikanë, që kanë qënë në Kinë gjatë dy javëve të kalaura nuk do të lejohen të hyjnë në Amerikë.