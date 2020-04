Frika nga COVID-19 në krye të listës së shqetësimeve të amerikanëve

Përhapja e sëmundjeve infektive tashmë kryeson listën e kërcënimeve kryesore me të cilat përballen Shtetet e Bashkuara, nxitur kryesisht nga numrat në rritje që koronavirusi po i shkakton vendit dhe botës. Sipas një studimi të ri të qendrës kërkimore "Pew" 79 për qind e amerikanëve thonë se sëmundjet infektive përbëjnë një kërcënim të madh, krahasuar me 73 për qind që identifikojnë terrorizmin dhe përhapjen e armëve bërthamore dhe 72 për qind sulmet kibernetike. Sondazhi i kryer me telefon me 1 mijë vetë përgjatë muajit mars, zbuloi se amerikanët kishin më shumë të ngjarë të emërtonin përhapjen e sëmundjeve infektive si një kërcënim të madh pasi SHBA shpalli gjendjen e emergjences kombëtare më 13 Mars, 84 për qind nga 73 para shpalljes. Marzhi i gabimit të sondazhit llogaritet në +/- 3.7 për qind.

Të martën në SHBA janë regjistruar 582 mijë të prekur nga koronavirusi dhe mbi 23 mijë të vdekur.

Të dielën, eksperti më i lartë i sëmundjes infektive Anthony Fauci tha "ndërsa disa pjesë të vendit mund t'u jepin fund urdhrave për qëndrim në shtëpi të popullatës e t'i kthehen normalitet duke filluar nga muaji tjetër, ekziston një "rrezik i jashtëzakonshëm" nëse vendi lehtëson kufizimet shumë shpejt.

"Ne e dimë që do të ketë njerëz që do të infektohen. Ky është realiteti”, tha ai.

Presidenti Donald Trump shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare muajin e kaluar, kur vendi kishte rreth 1,700 raste me koronavirus, pas presionin të demokratëve të opozitës për të ndërmarrë veprime.

"Ne do ta mposhtim këtë kërcënim" deklaronte ai në atë kohë. Shpallja e gjendjes së emergjencës çliroi me dhjetëra miliarda dollarë fonde, por numri i të infektuarve vazhdon të rritet, së bashku me shqetësimet për gjendjen e ekonomisë. Sipas gjetjeve të "Pew" 60 për qind e amerikanëve e shohin gjendjen e ekonomisë botërore si një kërcënim të madh, krahasuar me 48 për qind që llogariteshin përpara shpalljes së emergjecës. Ndërsa shqetësimet janë rritur përgjithësisht në mesin e popullatës sipas sondazhit shqetësimet ishin më të larta në mesin e amerikanëve më pak të arsimuar e me të ardhura më të ulëta.

Të hënën Presidenti Trump shkruante në twiter se administrata e tij po "punon ngushtë me guvernatorët" për të përcaktuarr se kur të nisë lehtësimi i kufizimeve ndaj bizneseve dhe industrisë së udhëtimeve.