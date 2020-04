Koronavirusi, 25 rastet e reja vetëm në Krujë e Kurbin

Në Shqipëri, Kruja dhe Kurbini janë kthyer në dy vatrat e reja të coronavirusit. Të 25 rastet me COVID 19 të konfirmuar në 24 orët e fundit i përkasin pikërisht këtyre dy zonave. “Në Krujë kanë rezultuar pozitivë 17 persona dhe në Kurbin ku kemi 8 raste të reja”, deklaroi sot Albana Fico, drejtoreshë e Institutit të Shëndetit Publik. Në total numri i të prekurve në Shqipëri shkon në 609 raste.

Ditët e fundit është vënë re një mesatare disi e lartë e të infektuarve. Por për zonjën Fico “pavarësisht luhatjeve në numrat ditorë të zbulimit të bartësve të virusit apo të sëmurëve prej tij, situata është e kontrolluar. Treguesi i vërtetë është numri i të shtruarve në spitale, që vazhdon të mbetet në shifra të qëndrueshme”, tha ajo.

Deri mesditën e sotme në të dy spitalet e Tiranës ku trajtohen të sëmurët, janë të shtruar 40 pacientë, numri më i ulët që prej gati një muaji. Prej tyre 5 janë në gjendje të rëndë shëndetësore, dhe 5 të tjerë po ashtu në terapi intensive. “Në shërbimin infektiv aktualisht janë 32 të shtruar. 5 pacientë janë në terapi intensive. Në spitalin COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, janë 8 pacientë të shtruar. 5 pacientë janë në terapi intensive në gjendje të rënduar, ndërsa 3 pacientë janë në pavion”, shpjegoi zonja Fico.

Për herë të parë që nga fillimi i epidemisë në kryeqytet nuk janë shënuar të infektuar të rinj. Megjithatë Tirana mbetet qyteti me numrin më të të madh të të prekurve, me 253 raste, ose 41 përqin e totalit, e ndjekur nga Shkodra me 99 raste dhe Durrësi me 42 të infektuar. Me rastet e sotme Kruja bëhet zona e katërt në vend për nga numri i personave me koronavirus, në total 40 të prekur.

Vijon ndërkohë të rritet me shifra të qëndrueshme numri i të shëruarve, i cili është djeshëm më i lartë se i të prekurve aktivë. “Gjatë 24 orëve të fundit, 18 pacientë të tjerë i janë shtuar listës së të shëruarve, duke e çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 345. Aktualisht në vendin tonë janë 238 persona të infektuar aktivë dhe siç shihet numri i të shëruarve është më i lartë. Kjo tendencë tashmë vazhdon pa luhatje prej më shumë se një jave”, tha drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik.