Shqipëri, shumica e rasteve të reja me COVID 19 në Tiranë

Në Shqipëri, rastet e reja me koronavirus në 24 orët e fundit janë në shifra të ulta. Zëvendës-ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli njoftoi se janë konfirmuar vetëm 10 të prekur, nga të cilët 9 janë në Tiranë dhe 1 rast i ri në Shkodër. Në total janë 736 personat e infektuar deri më tani.

Kryeqyteti mbetet zona me numrin më të lartë të rasteve, 302, ose 41 përqind të të gjithë të prekurve në vend. Shkodra me 105 raste është në vend të dytë e ndjekur nga Kruja me 92 raste, shumica dërrmuese të zbuluara javën e shkuar. Aktualisht janë vetëm tre qytete, Lezha, Rrogozhina e Tropoja, ku të gjithë të infektuarit janë të shëruar.

Vijon të mbetet në shifra të ulta numri i të shtruarve në të dy spitalet e kryeqytetit, ku deri sot në mesditë ishin 34 pacientë, nga të cilët 2 në gjendje të rënduar dhe 9 të tjerë në terapi intensive. “Në shërbimin infektiv aktualisht janë 29 të shtruar. 7 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 1 pacient është i intubuar. Në spitalin COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, janë 5 pacientë të shtruar. 2 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 1 pacient është i intubuar”, shpjegoi zonja Rakacolli.

Shifrat e personave të cilët konsiderohen të shëruar, mbeten ndjeshëm më të larta se të te prekurve aktivë. “Gjatë 24 orëve të fundit, 12 pacientë të tjerë i janë shtuar listës së të shëruarve, duke e çuar totalin e të shëruarve nga COVID-19 në 422 ose 57.3 % e totalit të të prekurve. Aktualisht në vendin tonë, 286 ose 42.7 % e totalit të të prekurve janë persona aktivë me COVID19. Kjo tendencë tashmë vazhdon të jetë e qëndrueshme”, nënvizoi zëvendës-ministrja e Shëndetësisë.