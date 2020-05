Ndërsa Kalifornia fillon të hapet, hapa për shtimin e testeve

Në Kaliforni, shteti më i populluar amerikan, masat e qëndrimit në shtëpi i kanë mbajtur rastet e COVID-19 relativisht të ulëta, por testimi për sëmundjen ka mbetur prapa.Nismat e reja nga guvernatori dhe ofruesit e kujdesit shëndetësor synojnë ta ndryshojnë me shpejtësi këtë gjendje. Matt Dibble njofton.

Kalifornia ishte shteti i parë që miratoi masën për qëndrimin në shtëpi, dhe ky veprim i hershëm është lavdëruar për parandalimin e një virusi vdekjeprurës. Por shteti ka mbetur pas në testime. Me afro 40 milion banorë, Shteti i Artë ka testuar një pjesë më të vogël të popullsisë sesa pothuajse çdo shtet tjetër.

Ofruesit e kujdesit shëndetësor publik dhe privat në të gjithë shtetin po mobilizohen me shpejtësi. Kaiser Permanente po sjell këtë strukturë të madhe të testimit në internet në kohë rekord.

"Po hapim një laborator 650 metra katrorë i cili u ngrit për katër javë e gjysmë deri në pesë javë", thotë Stephen Parodi me kompaninë Kaiser Permanente.

"Është si shpejtësia e dritës. Dhe ne do të kemi kapacitetin për kryer rreth dhjetë mijë testime në ditë. "

Po punojmë me një prodhues vendas për tamponat me printerat 3D në mënyrë që të mund të bëjmë provat", thotë Stephen Parodi me kompaninë Kaiser Permanente.