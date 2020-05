Virusi në Shtëpinë e Bardhë e vë Presidentin në pozitë të vështirë

Ndërsa po inkurajon "rihapjen" e ekonomisë, Presidenti Donald Trump po përballet me rastet e koronavirusit në Shtëpinë e Bardhë, duke vënë në dukje sfidën me të cilën ai përballet për të shtuar besimin në një vend që ende po mëkëmbet nga pandemia.

Dy raste të njohura të COVID-19 mes personelit të një prej ndërtesave më të mbrojtura në Amerikë, kanë dërguar në karantinë tre nga ekspertët më të mirë mjekësorë të vendit dhe Nënpresidentin Mike Pence në "vetë-izolim". Shqetësimi vjen ndërsa Shtëpia e Bardhë këtë javë po thekson te populli amerikan hapat që ka ndërmarë për të siguruar shëndetin e tyre - me shpresën se do t'i ndihmojnë ata të rifillojnë aktivitetet normale.

"Këtë javë - ju do të dëgjoni Shtëpinë e Bardhë të flasë për gatishmëri dhe besim," tha në Twitter Alyssa Farah, drejtoresha e Shtëpisë së Bardhë për komunikime strategjike. "AdministrataTrump po punon tërë kohën për të shtuar kapacitetin tonë të testimit, për të rritur rezervat tona të pajisjeve mbrojtëse, shpërndarjen e terapive dhe dhënie e fondeve shteteve për t'u rihapur në mënyrë të sigurtë, në një mënyrë që Amerikanët të kenë besim."

Megjithatë, ky mesazh u zhvlerësua nga ekspozimi i zyrtarëve të lartë të qeverisë me rastet pozitive në vetë Shtëpinë e Bardhë dhe masat e reja mbrojtëse të zbatuara për të mbajtur presidentin Trump të sigurt.

Një memorandum i stafit të Shtëpisë së Bardhë udhëzon "të gjithë ata që hyjnë në kompleks, të venë një maskë ose mbulesë të fytyrës". Stafi do të lejohet të heqë maskat nëse ata ulen të paktën dy metra larg nga kolegët e tyre. Vetë presidenti Trump ende nuk pritet të verë maskë.

Nënpresidenti Pence të hënën drejtoi konferencën telefonike javore të Shtëpisë së Bardhë me guvernatorët nga një dhomë e izoluar, pasi sekretarja e tij e shtypit doli e prekur me COVID-19 të premten. Dr. Deborah Birx dhe anëtarë të tjerë morën pjesë si zakonisht nga një sallë konferencash tha Pence, duke shpjeguar "rrethanën paksa të ndryshme".

"Ne po ndërmarrim masat e duhura për të mbrojtur shëndetin e presidentit," shtoi Pence, sipas një regjistrimi të marrë nga agjencia AP. Shtëpia e Bardhë ishte pranë arritjes së testimit të përditshëm të disa anëtarëve të stafit për të gjurmuar sëmundjen.

Masat mbrojtëse të ngritura vijnë ndërsa Dr. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, Dr. Robert Redfield, drejtori i Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve, dhe komisioneri i Administratës së Ushqimit dhe Barnave, Dr Stephen Hahn, janë të gjithë në izolim pas ekspozimit me stafin e infektuar të Shtëpisë së Bardhë.

Të tre ekspertët janë planifikuar të dëshmojnë para një paneli të Senatit të martën me temën "Siguria për kthimin në punë dhe kthimin në shkollë". Megjithatëa, ata së bashku me kryetarin e komisionit Lamar Alexander, republikan nga shteti Tenesi, do të marrin pjesë nga distanca. Zoti Alexander është duke bërë kanantinë pasi një anëtar i stafit ttë tij u testua pozitivisht për COVID-19.

Imazhet e zyrtarëve të lartë të administratës që marrin masa të tilla vijnë ndërsa shtetet kërkojnë të lehtësojnë kufizimet ekonomike të vendosura për të penguar përhapjen e virusit.