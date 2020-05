Mjekët testojnë plazmën nga individët që i mbijetuan koronavirusit

Mjekët në mbarë botën janë rikthyer tek një mënyrë e vjetër e trajtimit të infeksioneve. Fjala është për transfuzionin e plazmës së gjakut të mbushur me molekula imunitare që ndihmuan të mbijetuarit e COVID-19 të mundin virusin vdekjeprurës. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim.

Në spitalin “Brigham and Women” në Boston, donatorët po japin kontributin për të përcaktuar nëse plazma nga pacientët e rikuperuar nga COVID-19 do të ndihmojë në sherimin e shpejtë të pacientëve të prekur nga virusi. Mjeku Richard M. Kaufman thotë se synimi është përpjekja për të krijuar një terapi imuniteti.

“Qëllimi është mbledhja e plazmës, që është pjesa e lëngshme e gjakut, nga individët që e kanë marrë veten nga koronavirusi dhe përdorimi i saj si një terapi imuniteti.”

Mjeku thotë se kjo praktikë e përdorimit të antitrupave për pacientët e infektuar është përdorur gjatë epidemive si SARS1, MERS dhe Ebola.

“Kjo qasje e përdorimit të antitrupave nga pacientë që e kanë marrë veten është përdorur për epidemi si SARS1, MERS, Ebola, por askush nuk e din nëse funksionon në rastin aktual me koronavirusin. Arsyeja është se nuk ka patur teste klinike të nivelit të lartë për të provuar sigurinë dhe efikasitetin e kësaj qasjeje.”

Por mjeku Clifton Mo nga Isntituti Dana Farber thonë se asyeja që kjo teknikë duket intriguese është fakti se nuk nevojitet testimi nga një kompani e madhe farmaceutike.

“Në këtë rast, një individ që e ka marrë veten nga COVID-19 dhuron gjakun. Pra nuk kemi një kompani farmaceutike që po përgatitet që të prodhojë një ilaç.”

Mjeku Richard M. Kaufman thotë se procedura po kryhet në atë mënyrë që gjysma e pjestarëve në këtë test po marrin plazmë nga individët që e kanë marrë veten nga koronavirusi.

Gjysma tjetër, thotë ai, do të marrin plazmë të rregullt. I gjithë procesi, thotë ai, po kryhet në atë mënyrë që as mjeku dhe as pacienti nuk e dinë se cilit grup i përkasin. Kjo , thotë mjeku, është e vetmja mënyrë për të gjetur nëse kjo praktikë do të sjellë përfitime apo jo nga përdorimi i plazmës së individëve që e marrin veten nga COVID-19.