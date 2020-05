Sondazhi Reuters/Ipsos: 25% e amerikanëve janë në mëdyshje për vaksinën e koronavirusit

Një e katërta e amerikanëve kanë pak ose aspak interes për të marrë një vaksinë të koronavirusit, zbuloi një sondazh i Reuters/Ipsos i publikuar të enjten, me disa që shprehin shqetësimin se ritmi rekordit në të cilin po zhvillohen kandidatët për vaksina mund të rrezikojë sigurinë.

Ndërsa ekspertët e shëndetit thonë se një vaksinë për të parandaluar infeksionin është e nevojshme për të rikthyer jetën në normalitet, sondazhi tregon një çështje të mundshme të mungesës së besimit për administratën Trump tashmë nën kritika për udhëzimet e saj shpesh kontradiktore të sigurisë gjatë pandemisë.

Rreth 36% e të anketuarve thanë se do të ishin më pak të gatshëm të marrin një vaksinë nëse Presidenti Donald Trump thotë se është e sigurt, krahasuar me vetëm 14% që do të ishin më të interesuar.

Shumica e të anketuarve në mesin e 4,428 të rriturve në Shtetet e Bashkuara, të pyetur mes 13 dhe 19 majit thanë se do të ndikohen shumë nga udhëzimet e Administratës së Ushqimit dhe Barnave ose nga rezultatet e studimeve shkencore në shkallë të gjerë që tregojnë se vaksina ishte e sigurt.

Më pak se dy të tretat e të anketuarve thanë se ishin "shumë" ose "disi" të interesuar për një vaksinë, një shifër që disa ekspertë të shëndetit presin të jetë më e lartë duke pasur parasysh ndërgjegjësimin e shtuar për COVID-19 dhe më shumë se 92,000 vdekje të lidhura me koronavirusin vetëm në Shtetet e Bashkuara.

"Është pak më e ulët se sa mendova se do të ishte me gjithë vëmendjen ndaj COVID-19", tha Dr. William Schaffner, ekspert i vaksinave në Qendrën Mjekësore Universitare Vanderbilt në Nashville. "Unë do të prisja diku tek rreth 75 përqind".

Katërmbëdhjetë përqind e të anketuarve thanë se nuk ishin aspak të interesuar për të marrë një vaksinë, dhe 10% thanë se nuk ishin shumë të interesuar. 11% të tjerë ishin të pasigurt.

Studimet janë duke u zhvilluar, por ekspertët vlerësojnë se të paktën 70% e amerikanëve do të duhet të jenë të imunizuar përmes një vaksine ose infeksioni paraprak për të arritur atë që njihet si "imunitet tufe", kur njerëz të mjaftueshëm janë rezistent ndaj një sëmundje infektive për të parandaluar përhapjen e saj.

Trump është zotuar të ketë një vaksinë të gatshme deri në fund të vitit, megjithëse zakonisht duhen 10 vjet ose më shumë për të zhvilluar dhe testuar për sigurinë dhe efektivitetin e një vaksine. Shumë ekspertë besojnë se një vaksinë e miratuar plotësisht nga qeveria nuk do të jetë e disponueshme gjerësisht deri në mesin e vitit 2021.

Ekzistojnë më shumë se 100 kandidatë për vaksina të COVID-19 në zhvillim global, përfshirë disa tashmë në prova klinike njerëzore. Në fillim të kësaj jave, firma amerikane Moderna Inc njoftoi rezultate paraprake potencialisht premtuese nga vetëm tetë individë që morën pjesë në një studim të sigurisë.

Në mesin e të anketuarve që shprehin pak ose aspak interes për një vaksinë të koronavirusit, gati gjysma thanë se ishin të shqetësuar për shpejtësinë me të cilën po zhvillohet vaksina. Më shumë se 40% thanë se besojnë se vaksina është më e rrezikshme se sa vetë sëmundja.

Pengesë e dezinformatave

Në përgjithësi, 84% e të anketuarve thanë se vaksinat për sëmundje të tilla si fruthi janë të sigurta si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët, duke sugjeruar se njerëzit që hezitojnë të marrin një vaksinë koronavirusi mund të rishqyrtojnë vendimin e tyre, në varësi të sigurimeve që marrin.

Për shembull, në mesin e atyre që thanë se nuk ishin "shumë të interesuar" për të marrë vaksinën, 29% thanë se do të ishin më të interesuar nëse Administrata e Ushqimit dhe Barnave e miraton atë.

Disa ekspertë kanë thënë se theksi i Shtëpisë së Bardhë në shpejtësinë - përpjekja e saj për vaksinat e quajtur "Operacioni Warp Speed" - mund t'i bëjë njerëzit të shqetësuar se siguria po sakrifikohej për shpejtësinë.

Për më tepër, sipas studiuesve akademikë, dezinformatat në lidhje me vaksinat janë rritur në mediat sociale gjatë pandemisë.

"Nuk është për t'u habitur që një përqindje e konsiderueshme e amerikanëve nuk do të marrin vaksinën për shkak të mesazheve të tmerrshme që ka pasur, mungesës së një plani komunikimi rreth vaksinës dhe kësaj lëvizje shumë agresive kundër vaksinave", tha Peter Hotez, në Kolegjin Baylor të Mjekësisë, ku po zhvillohet një vaksinë.

Sondazhi nënvizon se si polarizimi i thelluar i vendit ka ndikuar në pamjen e njerëzve për pandeminë.

Gati një në pesë republikanë thonë se nuk kanë interes për një vaksinë, më shumë se dyfishi i demokratëve që thanë të njëjtën gjë.

Trump, një republikan, ka ofruar mesazhe të përziera gjatë shpërthimit. Ai ka ulur herë pas here seriozitetin e pandemisë dhe inkurajoi protestat publike kundër udhëzimeve të qeverisë së tij të qëndrimit në shtëpi që synojnë të ngadalësojnë përhapjen e patogjenit.

Ai gjithashtu u ka bërë thirrje amerikanëve të provojnë trajtime të pa miratuara për COVID-19, siç është ilaçi i malaries, hidroksilklorina, të cilën ai tha të hënën se ai e ka marrë për javë të tëra përkundër paralajmërimeve për përdorimin e tij nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave dhe ekspertë të tjerë të shëndetit.

Përgjigjet e sondazhit kishin ndryshime mes grupeve të caktuara demografike. Vetëm gjysma e amerikanëve me ngjyrë të cilët përfaqësojnë një përqindje disproporcionale të vdekjeve nga koronavirusi, thanë se ata ishin disi ose shumë të interesuar për një vaksinë duke reflektuar ndoshta kujtimet e hidhura të një studimi të famshëm të qeverisë amerikane që i la burrat afrikano-amerikanë qëllimisht të patrajtuar nga sifilizi.