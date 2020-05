Analistët në Kosovë, vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk do t'i japë fund krizës politike

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur afat deri të premten për të publikuar vendimin rreth kushtetutshmërisë së dekretit të presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri për formimin e qeverisë së vendit.

Ndonëse kjo javë po cilësohet vendimtare për situatën politike në vend, analistët thonë se vendimi i gjykaëts nuk do t’i jap fund krizës politike e cila sipas tyre ka zënë fill në vitin 2014 me vendimin e atëhershëm të Gjykatës Kushtetuese rreth formimit të qeverisë.

Analistja, Donika Emini, thotë për Zërin e Amerikës se pezullimi i dekretit të presidentit solli një qetësi artificiale.

“Ne jemi para një krize të paprecedentë politike, institucionale dhe kushtetuese, ka pasur presion ndaj Gjykatës Kushtetuese nga të dyja anët, janë sulmuar edhe anëtarë edhe përfaqësues të mediave kohëve të fundit pikërisht në lidhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe në lidhje hulumtimet apo diskutimet që janë bërë në media lidhur me këtë vendim, ka parti politike të cilat pa e parë vendimin veç se kanë shprehur një lloj mosbindje ndaj atij vendimi dhe kjo normalisht pritet ta thelloj edhe më tej krizën politike në Kosovë”, thotë zonja Emini.

Analisti, Albert Krasniqi thotë se vendimi i gjykatës do të përcaktojë se kush do të jetë në pushtet dhe rrjedhimisht është rritur ndjeshmëria ndaj këtij rasti.



“Çfarë po shohim gjatë kësaj periudhe është ushtruar një presion ndaj Gjykatës Kushtetuese ndaj palëve të përfshira në këtë rast mirëpo edhe ndaj disa mediave që kanë publikuar informatat të cilat në një mënyrë mundohen që të diskretitojnë legjitimitetin dhe integritetin profesional të gjyqtarëve dhe kështu që çfarë do vendimi që mund të merret nga kjo gjykatë mos të ketë atë përkrahjen e nevojshme”, tha zoti Krasniqi.

Të gjitha partitë politike përveç lëvizjes Vetëvendosje kanë kërkuar formimin e një qeverie të re ndërsa kanë theksuar se do të pranojnë çdo vendim të Gjykatës Kushtetuese. Lëvizja Vetëvendosje ndërkaq kërkon që vendi të shkoj në zgjedhje dhe sipas kryetarit të saj Albin Kurti, njëherëesh kryeminisytër në detyrë, ritheksoi sot se kjo lëvizje do ta respektojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, përderisa një gjë e tillë do të jetë interpretim i Kushtetutës.

“Unë pres prej gjykatës Kushtetuese në përputhje me nenin 112 të Kushtetutës së Kosovës që do të bëj interpretim të kushtetutës e jo shkrim të saj, as presidenti as kryeministri as Gjykata Kushtetuese nuk mund ta shkruajnë kushtetutën, ne duhet ta zbatojmë dhe respektojmë atë, gjykata Kushtetuese edhe ta interpretoj atë mirëpo ndryshim të kushtetutës, plotësim të kushtetutës, shkrim të kushtetutës mund të bëjnë vetëm me amendamente parlamentare në Kuvendin e Kosovës”, tha ai.

Sipas analistëve, vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk pritet që t’i jap fund polarizimit të skajshëm politik në Kosovë.

“Frika për destabilizim ka qëndruar gjatë gjithë kohës dhe besoj që pakënaqëshmëritë e partive politike ndaj Gjykatës Kushtetuese nuk do të sjellin veç krizë politike sepse atë e kemi, por një krizë shoqërore dhe destabilizim të vendit nëse veç nuk kemi një elitë politike të përgjegjshme që do t’i marr vendimet me qetësi dhe do të punoj së bashku për të tejkaluar këtë krizë”, tha zonja Emini.

“Sa do të prodhojë kjo efekte në tensionimin e situatës politike, situata veç se ka filluar të tensionohet edhe pa pasur një aktgjykim përfundimtar, përgatitjet ose testimet e protestave, thirrjet për zgjedhje gjitha këto na bëjnë të kuptojmë që vendimi nëse nuk do të jetë në favor të lëvizjes Vetëvendosje në veçanti do të ketë edhe një lloj të demonstrimit ndaj këtij aktgjykimi. Sa do të ketë potencial për të kaluar në tensione ose në një dhunë që do të përshkallëzoj në dhunë kjo mbetet të shihet por që nuk besoj se do të shohim skenarë që do të jenë të rrezikshëm dhe do të lëkundin gjithë sistemin në vend”, tha zoti Krasniqi.

Kosova mbeti me qeveri në detyrë në mes të pandemisë së kornavirusit dy muaj ma parë, kur u votua mocioni i mosbesimit i paraqitur nga Lidhja Demokratike e Kosovës për rrëzimin e qeve risë pjesë e koalicionit të saj me lëvizjen Vetëvendosje.