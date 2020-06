Një afrikano-amerikan gradohet Shef i Shtabit të Forcave Ajrore

Për herë të parë në histori, një oficer afrikano-amerikan tani do të drejtojë një degë të shërbimeve ushtarake të SHBA.

Gjenerali Charles Brown Jr. u konfirmua të martën nga Senati si Shef i Shtabit të Forcave Ajrore të vendit me një votim të njëzëshëm prej 98 votash pro dhe asnjë kundër.

Para konfirmimit, Gjenerali Brown ka qenë komandant i Forcave Ajrore amerikane të Paqësorit, që përgjigjej për aktivitetet e Forcave Ajrore në teatrin e Indo-Paqësorit, me përhapje në gjysmën e globit.

Ai ka qenë gjithashtu zv / komandant i Komandës Qendrore të SHBA, që përgjigjet për veprimtarinë ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, ndërsa para kësaj, ka qenë komandant në Komandës Qendrore të Forcave Ajrore të SHBA.

Konfirmimi historik i Gjeneralit Brown vjen ndërsa vendi është përfshirë nga protesta kundër padrejtësive racore dhe sociale, pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd në duart e policisë muajin e kaluar.

"Mendoj se emërimi im mund të sjellë një farë shprese, por ai shoqërohet gjithashtu me një barrë të rëndë. Unë nuk mund të ndreq atë që është shkaktuar pas shekujsh racizmi në vendin tonë, dhe as nuk mund të ndreq diskriminimin prej dekadash që mund të ketë ndikuar tek anëtarët e Forcës sonë Ajrore," tha Gjenerali Brown në një video për Forcën Ajrore.

Në video, ai tha se shpreson që njerëzit të udhëhiqen nga mençuria në këto "periudha të vështira" dhe që të bëhen përmirësime "në mënyrë që të gjithë njerëzit e forcës ajrore, si sot ashtu edhe nesër, të kuptojnë vlerën e diversitetit dhe të shërbejnë në një mjedis ku ata të mund të arrijnë potencialin e tyre të plotë."

"As the Commander of Pacific Air Forces, a senior leader in our Air Force, and an African-American, many of you may be wondering what I’m thinking about the current events surrounding the tragic death of George Floyd. Here’s what I’m thinking about..." - Gen. CQ Brown, Jr. pic.twitter.com/I2sf1067L6