Vëmendje e lartë ndaj rolit të ushtrisë amerikane gjatë protestave

Disa oficerë të rangut të lartë në pension kanë folur pas një kërcënimi të presidentit për të vendosur mijëra trupa në shërbim aktiv në qytetet amerikane - një veprim i destinuar vetëm për rrethanat më ekstreme - si dhe doli në qarkullim një regjistrim i Sekretarit të Mbrojtjes Mark Esper duke folur me guvernatorët për protestat,... ku ai flet për një "hapësirë beteje".

"Kur ne mund të përqendrohemi në konfliktin e mundshëm në drejtim të mbizotërimit të qyteteve tona dhe njerëzve tanë, kjo më frikëson mua deri në vdekje, sinqerisht. Dhe nëse nuk bëjmë diçka për këtë, kur të kthejmë sytë pas do ta njohim këtë moment, pasi ky ishte momenti kur me të vërtetë duhet të kishim bërë diçka", thotë Admirali në pension Mike Mullen, ish-Shef i Shtabit të Përgjithshëm.

Sekretari Esper dhe oficeri më i lartë ushtarak amerikan gjithashtu ecën në Sheshin Lafayette me presidentin përpara se të pozonin për kamerat jashtë një kishe aty pranë të dëmtuar gjatë protestave një natë më parë.

Zyrtarët e Pentagonit kanë theksuar se as Gjenerali Milley dhe as Sekretari i Mbrojtjes Esper nuk ishin të dijeni të planeve të presidentit dhe kishin pranuar të shkonin në shesh vetëm për të falenderuar anëtarët e Gardës Kombëtare për shërbimin e tyre.

"Presidenti ka krijuar me të vërtetë një sens pronësie për qeverinë, kur ai bën deklarata se "kjo është ushtria ime" ose "gjeneralët e mi" ose "gjykatësit e mi", në mënyrë që të shndërrohet në një zotërim", thotë William Cohen, Ish-Sekretari i Mbrojtjes.

Dhe me zgjedhjet presidenciale më pak se pesë muaj larg, disa shqetësohen se debati aktual për rolin e ushtrisë në çështjet e brendshme nuk do të jetë i fundit.

"Ushtria do të testohet me të vërtetë sepse ky president do të përpiqet t'i tërheqë në axhendën e tij politike", thotë Jeh Johnson, ish-Sekretar i Sigurisë së Brendshme.