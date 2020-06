Francë: Demonstrata kundër dhunës policore, frymëzuar nga protestat në SHBA

Si shumë vende të tjera, Franca po përjeton një zgjim social mbi çështje si dhuna policore dhe shenjestrimi mbi baza racore të nxitura nga vdekja e George Floyd në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën veriore të Parisit një grup juristësh dhe aktivistësh po punojnë me të rinj që t’u mësojnë mbi të drejtat e tyre dhe si të reagojnë në kontaktet me policinë dhe komunitetet ku jetojnë. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Lisa Bryant njofton nga Parisi:

Në këtë lagje dhe zona të tjera të varfra të Parisit, marrëdhëniet mes policisë dhe të rinjve të zonës kanë më shumë gjasa të precipitojnë në skena të rrezikshme. Ky problem ka ekzistuar prej kohësh. 15 vjet më parë, lagje me shumicë të varfër u përfshinë nga trazirat, pasi dy të rinj u vranë kur po përpiqeshin t’u iknin policëve.

Gjatë masave kufizuese të koronavirusit, aktivitët thonë se të rinj me ngjyrë apo prejardhje arabe u shenjestruan me ritme më të larta nga policia për kontrolle dhe masa të tjera.

Në prill, në disa periferi të Parisit plasën protesta të dhunshme, pasi një motoçiklist u lëndua kur u përplas me një makinë policore:

Tani, pas vdekjes së George Floyd në Shtetet e Bashkuara, duket se është ndezur një revoltim i grumbulluar prej kohësh. Mijëra vetë po sfidojnë masat e distancimit fizik duke organizuar tubime me thirrjet për drejtësi.

Një tjetër emër që përmendet në protesta është 24-vjeçari Adama Traore, i cili vdiq në 2016 pasi u ndal nga policia. Ka shpjegime të ndryshme për vdekjen e tij por familja e viktimës i krahason shkaqet me rastin e George Floyd.

“Kam ardhur këtu për shumë arsye: pabarazi dhe racizëm kundër popullatës me ngjyrë, dhunë policore. Duam më shumë të drejta,” thotë protestuesi Fidel Nzezi.

Autoritetet franceze thonë se nuk do të lejojnë përdorimin e taktikave për ndalimin e të dyshuarit duke e shtrënguar me krah për fyti. Ata zotohen se nuk do të ketë aspak tolerancë për abuzime nga policët. Por autoritetet këmbëngulin se nuk ka racizëm si pjesë e sistemit të ruajtjes së rendit.