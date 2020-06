Kosovë: Rritje e numrit të rasteve me koronavirus

Kosova ka regjistruar 111 raste të reja me koronavirus brenda dy ditësh duke përjetuar një rritje të numrit të rasteve të prekura, njëkohësisht me lehtësimin e masave kundër përhapjes së tij. Infektologët tërheqin vërejtjen se nëse një ritëm i tillë i rritjes vazhdon në ditët e ardhshme, vendi do të përballet me një valë të re të këtij virusi, të cilën nuk i ka mundwsitw e mjaftueshme ta luftojë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë, Edlira Bllaca.

Të shtunën janë bërë tre muaj që kur Kosova konfirmoi rastet e para të të prekurve nga koronavirusi, i cili deri të shtunën mbrëma ka prekur 1 mijë e 437 veta. Qershori shënoi periudhën e re të lehtësimit të amsave kufizuese por edhe të shtimit të rasteve.

Vetëm në dy ditët e fundit janë regjistruar 111 raste të reja të të prekurve nga COVID-19-ta, ndërsa dy veta humbën jetën nga pasojat e sëmundjes. Infektologu Izet Sadiku në një bisedë për Zërin e Amerikës thotë se Kosova rrezikon të përjetojë një valë të re infektimesh...

“Vetëm dy ditë kemi pasur 58 dhe 53 raste që është ndër numrat më të mdhenj të rasteve, pas një dite që i kemi pasur 79 me 12 prill nëse nuk gaboj. Diçka e tillë është pritur mirëpo ne do të duhej të përgatitetmi e të marrim masa si respektimi i masave dhe kontrolli ndaj respektimit të tyre sepse rritja e vazhdueshme e këtij trendi rrezikon që institucionet që merren me këtë problematikë mos të kenë kapacitete të përballen me numrin e rasteve, sepse rritet numri it ë sëmurëve që kanë nevojë për hospitalizim”, thotë ai.

Aktualisht në Klinikën Infektive janë të shtrirë 40 persona, shumica prej të cilëve kanë gjendje të qëndrueshme. Por, zoti Sadiku thotë se nëse ky numër shkon duke u rritur, mundësitë për ta përballuar zvogëlohen. Ai e cilëon gjendjen si kritik ndërsa bën thirrje për mbikëqyrje më të madhe dhe pasoja ligjore për ata që nuk po i respektojnë masat mbrojtëse.

“Lirimi i masave që është bërë në Kosovë ka ndikuar që numri të rritet, mirëpo përkundër lehtësimit të masave, qytetarët duhet të jenë të bindur që kjo nënkupton rritjen e përgjegjsisë individuale e që nënkupton përdorimin e masave mbrojtëse sic janë maskat të detyrueshme, mbajtja e distancës dhe higjienës. Këto janë gjëra shumë më të lehta sesa periudha të cilën e kemi kaluar kur kemi qenë të karantinuar”, thotë ai.

Zoti Sadiku thotë se tashmë duhet të jetë e qartë për të gjithë se jeta e përditshme nuk do të jetë më e njëjtë dhe qytetarët duhet të mësohen të jetojnë me masa mbrojtëse, deri në zbulimin një vaksine apo ilaçi shërues, gjë që, thotë ai, mund të ndodhë diku deri në fund të këtij viti.

Deri tash në Kosovë janë shpallur të shëruar nga koronavirusi 928 persona, ndërkaq 32 kanë humbur jetën.