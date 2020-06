Xhazi forcon lidhjen mes një bije dhe babait të saj

Kitaristi me famë botërore Steve Masakowski nuk dëshironte t'i shtynte fëmijët e tij drejt muzikës, por të dy fëmijët, përfshirë vajzën Sasha, përqafuan xhazin gjithsesi. Fëmijët tani janë të rritur dhe familja e tyre në Nju Orlins vazhdon të bashkohet rreth pasionit të përbashkët – një lidhje që ata do ta festojnë edhe në Ditën e Baballarëve. Steve Masakowski është kitarist xhazi, kompozitor dhe arsimtar nga Nju Orlins i Luizianës.

“Familja jonë është e lidhur me muzikën, pa dyshim. Gruaja ime është pianiste klasike, dhe ne në fakt u takuam kur ajo po ndiqte Universitetin Loyola ku po studionte muzikë. Unë isha duke luajtur në një klub xhazi të quajtur Tyler në atë kohë së bashku me Ellis Marsalis”, thotë ai.



“Quhem Sasha Masakowski, jam këngëtare, muzikante xhazi, këtu në Nju Orlins. Kujtimet e mia të fëmijërisë përfshijnë ndjekjen e babit duke performuar në Festivalin e Xhazit në Nju Orlins me grupin e tij. Ai ka luajtur me të gjithë. Është shumë i aftë. Dhe ai është, ju e dini, i njohur në të gjithë botën”.



"Unë vërtetë nuk doja t'i shtyja fëmijët e mi ose gruan time drejt muzikës. Doja që ata të provojnë gëzimin e muzikës pa patur presion. Dhe mendoj se, kjo ka ndodhur .”



“Ajo që më pëlqen tek xhazi është liria për të gjetur vërtet zërin tënd. Babai im, më ulte në piano kur isha e vogël dhe më mësonte duke stërvitur veshin dhe përpiqej të më mësonte si të improvizoja ndërsa ai luante kitarë”, thotë Sasha.



"Isha në vit të parë në shkollë të mesme dhe ishte një djalë që më kapi duart dhe më tha: "O Zot, ti i ke duart si babai yt" - sepse ai ishte shumë i dhënë pas muzikës. Dhe mendova, ‘Babai im është i njohur dhe mund ta përdorja këtë fakt në avantazhin tim"", thotë Sasha.