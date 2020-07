SHBA: Zyrtarët më të lartë të zbulimit do të informojnë Kongresin për pagesat e dyshuara ruse

Zyrtarët më të lartë amerikanë të zbulimit, pritet të informojnë anëtarë me peshë të Kongresit për çfarë dihet dhe çfarë nuk dihet lidhur me një përpjekje të dyshuar ruse për të paguar militantë për sulme ndaj ushtarëve amerikanë dhe forcave të koalicionit në Afganistan.

Shtëpia e Bardhë konfirmoi të mërkurën se Drejtorja e CIA-s, Gina Haspel dhe Drejtori i Agjencisë për Sigurinë Kombëtare, Paul Nakasone do të takoheshin me të ashtuquajturin Grupin e të Tetëve të enjten.

Takimi do të jetë hera e parë që ligjvënësit do të informohen direkt nga zyrtarë veteranë të zbulimit lidhur me raportet se Rusia u kishte ofruar militantëve të lidhur me talebanët shpërblime për të vënë në shënjestër dhe vrarë trupa amerikane dhe të aleatëve.

Deri tani, informimet për akuzat, janë drejtuar nga Drejtori i Zbulimit Kombëtar, John Ratcliffe, një ish-anëtar i Kongresit që mori detyrën vetëm një muaj përpara, si edhe nga Këshilltari i Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë Robert O'Brien dhe Shefi i Personelit të Shtëpisë së Bardhë, Mark Meadows, të cilët që të dy kanë më pak se një vit në këto poste.

Që të tre u kanë thënë vazhdimisht ligjvënësve se informacioni lidhur me programin e dyshuar rus për pagesat, nuk mund të konfirmohet, duke mbrojtur vendimin për të mos ia paraqitur këtë informacion Presidentit Donald Trump.

"Personi që vendosi që herët nëse presidenti duhej të informohej në informimin për zbulimi në zyrën Ovale, është një punonjëse karriere me peshë. Dhe ajo e mori kërë vendim sepse nuk ishte e bindur në cilësinë e informacionit të zbulimit që kishte dalë”, u tha zoti O’Brien, gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën.

Ai tha gjithashtu se Shtëpia e Bardhë po punonte për reagimet e mundshme ndaj Rusisë, nëse informacioni i zbulimit konfirmonte besueshmërinë e raporteve fillestare.

"Këto janë akuza të rëndësishme që nëse verifikohen, ju siguroj që presidenti do të marrë masa të forta. Kemi disa muaj që punojmë për opsionet e mundshme”, tha ai.

Por zyrtarë të tjerë nuk pranuan të flasin për hapat e mëtejshëm.

"Unë nuk do të flas para presidentit për masat. Dhe nuk flas para zbulimit”, tha sekretarja e shtypit, Kayleigh McEnany në një konferencë për shtyp.

Dhe vetë President Trump, të mërkurën vazhdoi ta hedhë poshtë akuzën për një komplot rus, si sajesë, fillimisht në Twitter…

...dhe më pas në një intervistë në Fox Business News.

"Nuk kemi dëgjuar asnjëherë më parë për këtë, sepse informacionet e zbulimit nuk konfirmuan asnjëherë të ishte në atë nivel”, tha presidenti.

"Shumë nga zyrtarët e zbulimit, nuk besonin që kishte ndodhur. Besoj se është një sajesë e ngritur mbi gazetat dhe demokratët”, tha ai.

Por disa njoftime mediash po e sfidojnë këtë qëndrim.

Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar katër burime të qeverive amerikane dhe evropiane, njoftonte të mërkurën se Shtetet e Bashkuara kishin siguruar informacione të reja javët e fundit që mbështesnin besueshmërinë e pretendimeve se Rusia kishte ofruar militantëve të lidhur me Talebanët shpërblime për të sulmuar trupa amerikane dhe të koalicionit.

Edhe zyrtarë dhe ish-zyrtarë të Talebanëve, kanë folur duke thënë se programi ekzistonte.

“Komandantë të veçantë kanë marrë para dhe armë nga zbulimi rus. Këto janë grupe kriminale që punojnë në krah të muxhahedinëve dhe dëmtojnë reputacionin tone”, i tha gazetës Business Insider, Moulani Baghdadi, një komandant talebanësh nga Ghazni.

Mullah Manan Niazi, dikur zëdhënës i ish udhëheqësit të Talebanëve, Mullah Omar, tha për The Daily Beast, se një program i tillë nuk do të kishte qenë i pazakontë.

“Talibanët janë paguar nga zbulimi rus për sulme ndaj forcave amerikane dhe ndaj forcave të ISIS-it në Afganistan, nga viti 2014 e deri sot”, tha ai.

Zyrtarë amerikanë të mbrojtjes dhe zbulimit, kanë pasur prej kohësh shqetësime për ndërhyrjen ruse në Afganistan, duke thënë shpesh se Moska kishte furnizuar Talebanët me armë dhe i kishte trajnuar.

Sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo të mërkurën u përpoq t’i minimizonte shqetësimet.

“Fakti që rusët janë të angazhuar në Afganistan kundër interesave amerikane nuk është diçka e re”, tha ai duke shtuar se kur të ketë informacion të besueshëm që të lë të kuptosh që rusët po vënë në rrezik jetën e amerikanëve, “ne do të reagojmë me seriozitet”.

Megjithatë demokratët të mërkurën vazhduan të shprehin pakënaqësi dhe padurim me mënyrën se si po reagon administrata e Presidetit Trump.

Shtëpia e Bardhë tha se nuk ka të dhëna që trupat amerikane ishin dëmtuar.

“Departamenti i Mbrojtjes ka thënë se nuk di që ndonjë amerikan të jetë vrarë në lidhje me këtë informacion zbulimi të paverifikuar, që po vlerësohet aktualisht”, u tha McEnany gazetarëve të mërkurën në mbrëmje.