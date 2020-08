SHBA, mbi 5 milionë të infektuar nga koronavirusi

Numri i të infektuarve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka arritur në më shumë se 5 milionë që prej fillimit të pandemisë, sipas të dhënave të gazetës “New York Times”.

SHBA vazhdon të ketë numrin më të lartë në botë të të infektuarve dhe atyre që kanë humbur jetën si pasojë e pandemisë. Deri sot në SHBA rezultojnë mbi 162 mijë të vdekur nga COVID-19.

Një institutit amerikan që ofron të dhëna statistikore mbi shëndetin ka publikuar një model të pandemisë i cili parashikon se deri më 1 dhjetor të këtij viti numri i vdekjeve në SHBA do të arrijë në rreth 300 mijë, nëse amerikanët nuk fillojnë të mbajnë maska vazhdimisht. Drejtori i institutit doktor Christopher Murray tha në një deklaratë se nëse 95 përqind e amerikanëve do të mbanin maska, do të shpëtoheshin më shumë se 66 mijë jetë njerëzisht.

Të mërkurën Doktor Anthony Fauci i tha agjencisë “Reuters” se deri në fund të vitit mund të zhvillohet një vaksinë që funksionon e është e sigurt. Por presidenti Trump ofroi një qasje më optimiste, duke thënë se ishte e mundur që Shtetet e Bashkuara të kishin një vaksinë kundër koronavirusit deri për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit.