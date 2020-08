Sekretari Pompeo nis turneun në Evropën Qendrore

Zoti Pompeo do të jetë i pari Sekretar Shteti që nga viti 2011 që do të vizitojë Slloveninë, ku do të nënshkruajë një deklaratë të përbashkët për teknologjinë 5G ndërsa Uashingtoni u kundërpërgjigjet që paraqet “depërtimi në rrjetet e teknologjisë së lartë” në rajon nga Kina komuniste.

Ambasadori Philip Reeker, ndihmës sekretari i shtetit në detyrë për Çështje të Evropës dhe Euroazisë, tha se zoti Pompeo do të diskutojë me homologët e tij për Marrëveshjen për Përmirësimin e Bashkëpunimit të Mbrojtjes SHBA-Poloni që “ofron një kornizë” për të fuqizuar më tej “sigurinë e gjerë transatlantike”.

Siguria energjitike

Edhe siguria energjitike është në krye të temave të diskutimit të zotit Pompeo me udhëheqës të Evropës Qendrore, ndërsa naftësjellësi i debatueshëm rus “Nord Stream 2” që lidh Rusinë me Gjermaninë, pothuajse ka përfunduar.

Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar lidhur me rreziqet e sigurisë nga naftësjellësit rusë, veçanërisht “Nord Stream 2”. Zyrtarët amerikanë thanë se nëse kompletohen këto projekte do të minojnë sigurinë evropiane dhe fuqizojnë aftësinë e Rusisë për të përdorur burimet energjisë për të ushtruar presion ndaj partnerëve dhe aleatëve evropianë të Shteteve të Bashkuara.

Në Pragë, zoti Pompeo do të takohet me kryeministrin çek, Andrej Babis për të diskutuar bashkëpunimin për energjinë bërthamore dhe Nismën e Tre Deteve, një platformë politike për të nxitur lidhjet mes vendeve në Evropën Qendrore dhe Lindore, duke mbështetur projektet e infrastrukturës, energjisë dhe ato digjitale.

Në Ljubjanë, Sekretari i Shtetit Mike Pompeo do të nënshkruajë një Deklaratë të Përbashkët bashkëpunimi për teknologjinë 5G me Ministrin e Jashtëm Slloven, Anže Logar.

Sllovenia do të bashkohet me ato vende në të ashtuquajturin "Rrjetet e Pastra 5G" për përdorimin e kompanive të besueshme për infrastrukturën kritike të telekomunikacionit, atë të ruajtjes dhe analizimit të të dhënave, si dhe për aplikacionet e telefonave celularë.

Në Vjenë, Partneriteti Strategjik SHBA-Austri dhe marrëdhëniet tregtare në rritje do të jenë në krye të axhendës së takimeve të Sekretarit Pompeo me kancelarin austriak Sebastian Kurz dhe Ministrin e Jashtëm Alexander Schallenberg.

Sekretari Pompeo gjithashtu do të zhvillojë bisedime me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Mariano Grossi, pasi Uashingtoni po u bën thirrje anëtarëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të zgjatur me një afat të pacaktuar një embargo armësh ndaj Iranit që do të skadojë më 18 tetor.