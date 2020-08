Zaev, Ahmeti në takim para marrëveshjes për koalicionin qeveritar

Drejtuesit e Lidhjes Social Demokrate dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti po takohen sot në Shkup për të finalizuar marrëveshjen mbi koalicionin qeverisës pas zgjedhjeve të 15 korrikut.

Dy partitë bënë të ditur të hënën përmes një komunikate se kishin arritur përparim në bisedime pothuajse mbi të gjitha çështjet, por pa hyrë në hollësi se si do të dukej kabineti i ri qeveritar.

Sipas burimeve nga dy partitë, BDI-ja ka hequr dorë nga synimet për marrjen e postit të kryeministrit, në shkëmbim të drejtimit të një ose dy ministrive të mëdha, siç është ajo e Rendit apo e Mbrojtjes. Ndërkohë, posti i kryetarit të Parlamentit, sipas pritjeve, do t’i takojë sërish BDI-së.

Lidhja Social Demokrate, së bashku me katër deputetët e Lëvizjes Besa, me të cilën hyri në koalicion parazgjedhor, ka 46 vende në parlament dhe me 15 deputetët e BDI-së arrin të formojë shumicën e nevojshme prej 61 votash për të miratuar kabinetin e ri qeveritar, ndërkohë që koalicionit pritet t’i bashkohet edhe deputeti i vetëm i Partisë Demokratike Shqiptare.

Social-demokrati Zoran Zaev ka paralajmëruar qysh në fushatë se do ta zvogëlonte numrin e anëtarëve në kabinet duke hequr shtatë ministrat pa portofol.

Ndërkohë, edhe sot kanë vazhduar përplasjet midis BDI-së dhe Aleancës për Shqiptarët: BDI-ja akuzon këtë të fundit për përpjekje për minimin e bisedimeve për qeverinë “duke u endur korridoreve të LSDM-së dhe VMRO-së me lutje për mosrealizimin e kërkesave të shqiptarëve”, siç thuhet në një komunikatë të BDI-së. Nga ana e saj, “Aleanca” kërkon nga BDI-ja që të kalojë në opozitë, pasi nuk arriti ta realizojë premtimin për ‘kryeministrin e parë shqiptar’ në Maqedoninë e Veriut, që, sipas "Aleancës", përbën një mashtrim të elektoratit shqiptar.

Qeverinë e re e presin shumë sfida, si ballafaqimi me pandeminë e koronavirusit, lufta kundër korrupsionit, bisedimet me Bashkimin Evropian dhe reformat në gjyqësor.