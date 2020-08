Pandemia dërrmon sektorin e shitjeve me pakicë

Lista e kompanive të shitjes me pakicë që kanë deklaruar falimentimin këtë vit po rritet. Në të ka kompani të vogla me mallra modeste, deri te kompani disa-vjeçare të cilat shisnin mallra luksi. Ekspertët thonë se ky sektor është goditur rëndë nga ndryshimet teknologjike dhe pandemia u ka dhënë goditjen e fundit. Por siç njofton korrespondentja e Zërit të Amerikës, Mariama Diallo, këto kompani i kanë varur shpresat tek shansi i fundit që ofron mbrojtja kur paraqesin kërkesën e falimentimit.

“Mund të thuhet se ishte fija e fundit e kashtës që e rrëzoi këtë industri. Pandemia, e shoqëruar me recesionin ekonomik përshpejtoi procesin që po përjetonte ky sektor. Edhe para pandemisë kishin filluar falimentimet, shumë kompani ishin në rrezik dhe shpresonin të mbijetonin,” thotë analisti i tregut me pakicë, Brian Marks.

Mary Epner, me firmën “Re/Agent NYC” që analizon tregun e shitjeve me pakicë thotë se paraqitja e aplikimit për falimentim nuk është dënim me vdekje, përkundrazi ofron mundësinë për riorganizim, për të ristrukturuar borxhin dhe për të dalë me një strategji të re: