Britani, restorantet krijojnë menutë “përfundoje në shtëpi” për t'i mbijetuar pandemisë 

Nga darkat luksoze tek ato të thjeshta, restorantet britanike po ofrojnë vakte të tëra me specialitetet e tyre më të njohura, që kanë nevojë për një dorë të fundit në shtëpi. Ky model i ri i të bërit biznes që nisi me mbylljen e tyre për shkak të pandemisë, po dëshmon se është mjaft popullor. Tashmë disa pronarë biznesh po mendojnë ta bëjnë ta shndërrojnë atë në një shërbim të përhershëm.

Restoranti “Sabor” apo “Shija” njihet për pjatën e tij të oktapodit (Pulpo a la Gallega). Shumë vetë vijnë në këtë restorant, që është vlerësuar me një yll Mishelin, për të provuar këtë recetë e të tjera nga kuzhina spanjolle. Por ushqimi që po gatuhet sot nga kuzhinierët nuk do të konsumohet këtu, por në shtëpitë e klientëve. “Sabor” është një prej restoranteve që ka prezantuar një menu të projektuar për t’u përfunduar në shtëpi.

Restorantet në Mbretërinë e Bashkuar u mbyllëm për muaj të tërë për shkak të kufizimeve pasojë e koronavirusit. Por disa vendosën të vazhdojnë punonën duke marrë porosi nga klientë për pjatat e tyre të preferuara, por që kanë nevojë për një dorë të fundit në kuzhinat e tyre në shtëpi. Në “Sabor”, kjo do të thotë të zhvillosh një gamë ushqimesh që ata e kanë quajtur “Sabor en Casa” apo “Sabori në shtëpi".

Përpara dërgesës së parë, kuzhinierja dhe pronarja e restorantit, Nieves Barragan punoi 23 orë, pasuar nga një tjetër turn prej 27 orësh për ta gatuar ushqimin dhe dërguar atë me sukses në shtëpitë e klientëve. Sfida e saj më e madhe është të bëjë të mundur që kuzhinierët amatorë të shijojnë një përvojë të shkëlqyer të ngrënies në shtëpitë e tyre, të cilëne gjen në restorantit të saj.

"Më ka marrë më shumë kohë sesa hapja e restorantit. Kemi më shumë përvojë në hapjen e restoranteve dhe kjo është një gjë e e re për ne. Duhet të mendosh çdo detaj, sikurse si mund të gabohet në shtëpi dhe çfarë duhet të bësh", thotë ajo.

Zonja Barragan dhe ekipi i saj janë përpjekur t’i bëjnë kutitë me vakte pothuajse sa më të thjeshtë për gatim. Për shembull ushqimi vjen i prerë dhe shpesh klientëve u duhet vetëm t'i skuqin produktet për disa minuta në tigan. Gatimet e thjeshta të nivelit të yjeve Mishelin deri më tani kanë qenë tejet të suksesshme. Kjo ka bërë që zonja Barragan të rikthejë në punë shumë anëtarë të stafit të saj.

"Ka qenë një punë masive, nisëm me tre persona dhe ditën tjetër kishim nevojë për dikë tjetër. Me ngadalë po shkojmë tek rreth 80 për qind e stafit që merret me shërbimin në tarracë dhe me "Sabor en Casa", apo shërbimin në shtëpi. Jemi të lumtur pasi klientët tanë janë të lumtur". thotë ajo.

Restoranti aktualisht po u shërben klientëve që rrinë në ambjentet jashtë, në tarracë. Pjesa tjetër e restorantit do të rihapet në fillim të shtatorit.

Shumica e restoranteve në Britani ishin në gjendje të rihapeshin më 4 korrik. Por si pasojë e masave të distancimit social si dhe shqetësimit të publikut lidhur me pandeminë, industria u përball me sfida të mëdha për mbijetesë.

"Do të jetë një mundim i madh për shkak të masave të distancimit fizik ende në fuqi. Me reduktimin e njerezve në shumë qytete e qendra qytetesh, restorantet do të luftojnë për të përballuar koston", thotë Kate Nicholls, drejtore ekzekutivee kompanisë “UK Hospitality” (Mikëpritja Britanike).

Ajo thotë se restorantet prezantuan kuti me vakte që konsumohen në shtëpi, si një mënyrë për të mbështetur furnitorët e tyre si dhe që të vazhdojnë të reklamojnë produktet, në pamundësi për t'u shërbyer klientëve në ambientet e restoranteve.

Por zonja Nicholls thotë se shumë kanë parë potencial fitimprurës tek ky lloj shërbimi.

"Ajo që është interesante aktualisht është se ata kanë filluar ta mbajnë atë si një diçka shtesë ndërsa bëjnë përpara, jo vetëm për të mbajtur emrit gjallë, gjatë krizës, por po kërkojnë ta zhvillojnë në funksion të të ardhurave të tyre", thotë ajo.

“Smokestak” është një restorant tjetër që dërgon ushqime të gatuara në shtëpi, gjithandej nëpër Londër. Mishi i tymosur është specialiteti i tij dhe receta është e vështirë për një njeri të thjeshtë që ta përgatisë njësoj, përveçse nëse kanë mundësi për tymosjen e mishit si dhe 15 orë kohë në dispozicion. Kështu që ta porosisësh ushqimin nga ekspertët ka më shumë kuptim. Shefi i kuzhinës dhe drejtori David Carter thotë se që në ditët e para të shërbimit, shpërndarja e ushqimit tek klientët në gjendje të mirë ishte e ndërlikuar.

"Ishte një rrëmujë e vërtetë. Por gjithashtu ishte dhe faji ynë për shkak të mënyrës së paketimit.Sigurisht i ndryshuam gjërat. Tashmë mendojmë se kemi ndrequr", thotë ai.

Një tjetër enigmë është të dish se sa ushqim të përgatisësh. Në restorant, ata kanë një kapacitet prej 85 vendesh tëcilat mund t'i përballojnëdy ose tre herë gjatë një shërbimi. Por me porositë në internet, nuk ka kufi. Ashtu sikurse “Sabor”, “Smokestak-u” po i kushton vëmendje shërbimit në shtëpi aftagjatë. Nëse ky lloj shërbimi do të vazhdojë të jetë popullor deri në fillim të vitit të ardhshëm, zoti Carter mendon të bëjë disa ndryshime.

"Kur ne filluam thamë koronavirusi do të jetë vetëm gjatë 2020-s. Tani po e shohim dhe pomendojmë: a mund të angazhohemi në këtë drejtim? A mund ta përballojmë edhe kur restorantet të hapen plotësisht dhe të jenë të mbushur? Përgjigja ishte po! Problemi qëndron se nuk mund ta bëjmë këtë këtu, ky restorant nuk është ndërtuar për këtë qëllim. Pra nëse arrin deri në pikën kur ky lloj shërbimi të ngrihet në këmbë, atëherë do të shikojmë edhe çështjen e ambienteve. Por nuk kemi mbërritur ende atje", thotë ai.

Për ata që mendojnë se ngrënia jashtë është shumë e rrezikshme ose që thjesht jetojnë shumë larg vendit të tyre të preferuar, kutitë me vakte pothuajse gati, janë një mënyrë për të shijuar ushqimin me cilësi të restorantit.