Përpjekje intensive për terapi me antitrupa për të luftuar koronavirusin

Në kushtet kur mund të duhen ende muaj që të gjendet një vaksinë për koronavirusin, kompanitë farmaceutike po punojnë intensivisht që të zhvillojnë alternativën e dytë më të mirë të mundshme: terapi me antitrupa që e luftojnë virusin menjëherë, pa qenë nevoja për të pritur sa të përshtatet sistemi imunitar që ta luajë një rol të tillë.

"Mund të merret në një mënyrë të tillë që të përhapet me shpejtësi në gjithë trupin. Dhe mund të jetë në gjendje të mbrojë nga infeksioni dhe ta parandalojë atë menjëherë”, thotë virologu Myron Cohen, i Universitetit të Karolinës së Veriut.

Këto ilaçe besohet se mund t’u japin imunitet të shpejtë dhe të përkohshëm njerëzve me rrezikshmëri të lartë infeksioni, si punonjësit e shëndetit dhe atyre që banojnë me dikë që ka COVID-19. Ato po testohen edhe si trajtime.

Një instrument i tillë do të ishte një arritje e jashtëzakonshme në luftën kundër virusit, thotë ai.

"Nëse ke një rast kur virusi është përhapur jashtë kontrollit, në një fabrikë mishi, apo azil, nëse kemi një ilaç që t’ia japim atyre që nuk janë prekur dhe që do ta parandalonte me shumë shpejtësi përhapjen, do të ishte e mrekullueshme”, thotë ai.

Rezultatet e disa studimeve të rëndësishme që po kryhen pritet të dalin në fillim të vjeshtës.

Por kompania Eli Lilly, ka filluar ta prodhojë ilaçin me antitrupa që tani, me besimin se rezultati i studimeve do të jetë pozitiv.