Tirana përshëndet marrëveshjen Kosovë-Serbi

Autoritetet më të larta të Shqipërisë përshëndetën marrëveshjen e firmosur të premten në Shtëpinë e Bardhë mes Kosovës dhe Serbisë.

Presidenti Ilir Meta e cilësoi atë “një hap i rëndësishëm drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve mes të dy vendeve, në funksion të paqes e stabilitetit në rajonin tonë”, shkruajti zoti Meta në një postim në Facebook.

Ndërsa kryeministri Edi Rama ju drejtua me një urim homologut të tij të Kosovës Avdullah Hoti “për marrëveshjen e arritur me Serbinë, e cila s'është fundi po vazhdimi i të vetmes rrugë drejt njohjes përfundimtare: Dialog për gjithçka, Bashkëpunim për çka mundet sot, Këmbëngulje për çka duhet nesër!”, u shpreh zoti Rama në një postim në Twitter.

Gjatë ceremonisë në Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan Donald Trump, njoftoi edhe njohjen e Kosovës nga Izraeli, gjë të cilën kryeministri Rama e konsideroi si “fruti fantastik i kësaj marrëveshjeje me potencial të madh zhvillimor, po edhe shembull për të gjithë që lufta për paqen përfundimtare me Serbinë nuk bëhet as me shpata virtuale kundër Beogradit, as me damkosje digjitale tradhëtarësh imagjinarë!”

Pjesë e marrëveshjes së nënshkruar në Ushington është dhe angazhimi i Kosovës për t’ju bashkuar nismës rajonale të ashtuquajtur “mini-Schengeni Ballkanik”, e nxitur nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia. Kryeministri Rama e ka përshëndetur posaçërisht këtë moment. “Keqardhje që u humb kaq kohë për t'u dakordësuar me Shengenin Rajonal, si një projekt ambicioz me interes kombëtar zhvillimi përmes rritjes së bashkëpunimit, e si një shtysë më shumë për integrimin europian të shteteve tona. Po më mirë vonë se kurrë, edhe falë Amerikës mike!”, shkruajti zoti Rama.

Marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë, u përshëndet dhe nga kryetari demokrat Lulzim Basha. “Një falenderim të veçantë për Presidentin Trump dhe SHBA-të, për vëmendjen dhe përkushtimin ndaj Kosovës dhe Ballkanit. Shpreh shpresën dhe besimin se kjo marrëveshje do të përbëjë një hap të rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, duke i kontribuar kështu paqes, stabilitetit dhe integrimit Euro-Atlantik të rajonit”, shkruajti zoti Basha në Twitter.

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi, e cilësoi “një ditë e veçantë në historinë e Kosovës!”, duke shtuar në postimin e saj në Twitter se “kjo është një ditë e mirë për Kosovën dhe një hap i madh përpara drejt normalizimit të marrëdhënieve, njohjes reciproke dhe krijimit të një klime paqeje dhe stabiliteti në rajon”.