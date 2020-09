Kujtimet e Luftës së Dytë Botërore rizgjojnë pakënaqësinë ndaj Gjermanisë

Njërit prej diplomatëve më me përvojë të Gjermanisë, iu desh të priste tre muaj këtë vit, para se Varshava të miratonte emërimin e tij si ambasador i Berlinit në Poloni.

Pranimi i kredencialeve të një diplomati nga qeveria e një vendi është normalisht thjesht një formalitet, veçanërisht mes aleatëve, si edhe një ceremoni që nxjerr në pah fqinjësinë e mirë dhe miqësinë. Por Arndt Freytag von Loringhoven, një nga diplomatët më me përvojë të Gjermanisë, nuk është pritur me ngrohtësi në kryeqytetin e Polonisë.

Kundërshtimi ndaj zgjedhjes së Freytag von Loringhoven, shefi i parë i zbulimit i NATO-s dhe zëvendës shefi i agjencisë gjermane të zbulimit, si kryediplomat i vendit të tij në Poloni, kishte të bënte me faktin se babai i tij ishte një oficer i ushtrisë gjermane që kishte shërbyer në rrethin e ngushtë të Adolf Hitlerit në javët e fundit të luftës.

“Ajo që është e çuditshme për ne, është që Berlinit nuk i shkoi mendja se zgjedhja e tyre do të shkaktonte pakënaqësi”, tha një zyrtar i lartë polak.

Ditën kur Polonia pranoi zyrtarisht ambasadorin e ri të Gjermanisë, që përkoi me 81 vjetorin e fillimit të luftës, një komision parlamentar polak njoftoi se kishte finalizuar shifrën e kompensimit që kërkon nga Gjermania. Shifra nuk është bërë publike por në të kaluarën Varshava i ka vlerësuar dëmet e luftës në rreth një trilionë Euro.

Ata i shohin veprimet e PiS-së si një përpjekje për të ushqyer ndjenja anti-gjermane, vetëm për arsye të politikës së brendshme, pasi është një argument tërheqës për mbështetësit kryesorë të partisë në pjesën lindore më të varfër dhe mund të ketë ndihmuar presidentin Andrzej Duda që është i afërt me këtë forcë politike, të ketë fituar një mandat të dytë në korrik, në një garë të ngushtë.

Nën sipërfaqe, mëritë e luftës po zjejnë edhe në pjesë të tjera të Evropës, me pasoja të mundshme për konsolidimin e Bashkimit Evropian.

Anketuesit kanë vënë re një rritje të ndjenjave anti-gjermane në Itali dhe Spanjë, si edhe në Greqi ku kriza financiare pas vitit 2008 dhe mënyra si e menaxhoi Gjermania, vazhdon të ngjallë zemërim. Në Hungari dhe gjetiu në Evropën Qendrore, Angela Merkel fajësohet se inkurajoi fluksin e migrantëve në vitin 2015 në Evropë, me politikën e saj të dyerve të hapura për azilkërkuesit.

Disa vëzhgues parashikojnë se ndjenjat e pakënaqësisë ndaj Gjermanisë vetëm do të rriten në muajt në vazhdim, për dy arsye kryesore.

E para është se vendet më të varfra evropiane do të irritohen edhe më tej me hendekun gjithnjë e më të thellë mes gjendjes së tyre ekonomike dhe asaj të Gjermanisë, e cila ka gjasa t’i kapërcejë më me sukses pasojat e pandemisë së koronavirusit.