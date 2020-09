Çmimi i “diplomacisë së vaksinave” të Pekinit në Azinë Juglindore

Ndërsa Kina ka pohuar publikisht se është pranë prodhimit të një vaksine për të luftuar koronavirusin, Pekini ka nisur të premtojë qasje të hershme për ato vende ndaj të cilave ka interesa strategjike. Përpjekja po shihet gjerësisht si një mënyrë që Pekini të forcojë pozitën e tij globale pas shpërthimit të koronavirusit në Wuhan e që më pas u përhap në pjesën tjetër të botës. Shumë vende të Azisë Juglindore me pretendime të ndryshme në Detin e Kinës së Jugut janë bërë objekte të fushatës diplomatike të Pekinit të lidhur me vaksinën. Në korrik, ministria kineze e Punëve të Jashtme u premtoi Filipineve përparësi mbi qasjen ndaj vaksinës.

Në gusht, “Sinovac”, një kompani e madhe farmaceutike kineze, nënshkroi një marrëveshje me kompaninë farmaceutike shtetërore indoneziane "PT Bio Farma" për t'i siguruar Xhakartës 250 milionë doza vaksine çdo vit. Në fillim të shtatorit, anëtari i Byrosë Politike kineze, Yang Jiechi, vizitoi Mianmarin dhe premtoi se Pekini do t'i jepte përparësi këtij vendi nëse do të zhvillonte një vaksinë.