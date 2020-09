Premtimi i ilaçit në studimin e parë madhor të pakicave me COVID-19 

Një kompani farmaceutike tha të premten se një ilaç e që shet për të ulur inflamacionin, ka ndihmuar në parandalimin e nevojës për makineri të frymëmarrjes tek pacientët e shtruar në spital me COVID-19 në studimin e parë madhor kryesisht me hispanikë dhe afrikano-amerikanë.

Kompania Roche me bazë në Zvicër raportoi rezultatet për ilaçin e quajtur tocilizumab, që shitet tani si Actemra dhe RoActemra për trajtimin e artritit reumatik dhe disa sëmundje të tjera. Kompania tha se do të publikonte shpejt rezultatet, të cilat nuk janë shqyrtuar ende nga shkencëtarë të pavarur dhe do të flasë me rregullatorët për hapat e ardhshëm.

Ilaçi, që jepet përmes terapisë intravenoze, shkatërron një proteinë të quajtur interleukin-6 që shpesh gjendet mbi nivelin e duhur tek pacientët me COVID-19. Ilaçi dështoi në një studim të mëparshëm kur u testua tek njerëzit më të sëmurë nga koronavirusi. Studimi i ri është bërë në Shtetet e Bashkuara, Afrikën e Jugut, Kenia, Brazil, Meksikë dhe Peru. Rreth 85% e 389 pjesëmarrësve ishin hispanikë, afrikano-amerikanë, amerikanë vendas ose pakica të tjera etnike ose racore. Këto grupe janë dëmtuar në mënyrë disproporcionale nga pandemia.

Rreth 12% e atyre që morën ilaçin kishin nevojë për një makinë frymëmarrjeje ose vdiqën brenda 28 ditëve përkundrejt rreth 19% të pacientëve që morën një placebo.

Të para veçmas, kishte më pak vdekje midis atyre që përdorën ilaçin - 8.6% kundrejt 10.4% të atyre që morën placebo - por ndryshimi ishte shumë i vogël për të thënë që mund të mos ketë qenë për shkak të rastësisë.

Është e paqartë se si do të shihen rezultatet; një ilaç tjetër që funksionon në një mënyrë të ngjashme dështoi në një eksperiment kur u testua në mënyrë rigoroze tek pacientët me COVID-19 por disa studime më pak shkencore, kanë sugjeruar rezultate të mira.

Kjo është hera e tretë këtë javë që kompanitë kanë njoftuar rezultate pozitive nga studimet që testojnë trajtimet për COVID përmes njoftimeve për shtyp. Kompanive shpesh u kërkohet të bëjnë të ditura rezultatet që mund të ndikojnë në gjendjen e tyre financiare.

Të hënën, kompania Eli Lilly raportoi rezultate pozitive nga një studim që teston ilaçin e saj barikitinibin kundër inflamacionit të kombinuar me ilaçin antiviral remdesivir. Të mërkurën, ajo tha se rezultatet e përkohshme nga prova shumë të herëshme sugjeruan se ilaçi eksperimental i antitrupave tregoi premtime për të ndihmuar në pastrimin e virusit dhe mundësisht zvogëlimin e nevojës për shtrim në spital në pacientët me simptoma të lehta dhe të moderuara.