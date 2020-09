SHBA: Ashpërsohet beteja për anëtarin e ardhshëm të Gjykatës së Lartë

Ndërsa vendi mban zi për anëtaren e Gjykatës së Lartë, Ruth Bader Ginsburg, e cila vdiq të premten, Presidenti Donald Trump ka premtuar se do të emërojë personin që do ta zëvendësonte atë këtë javë. Kreu i Senatit tha se do të mbante seancë për konfirminin e kandidatit ose kandidates, por demokratët po kundërshtojnë. Dy senatore republikane thanë se votimi në Senat duhet bërë pas zgjedhjeve presidenciale. Ajo që është e qartë është se të dyja partitë po e konsiderojnë emërimin e anëtarit të ri të Gjykatës së Lartë si një betejë kyçe, vetëm gjashtë javë para zgjedhjeve