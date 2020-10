Vazhdojnë seancat për konfirmimin e të emëruarës së Presidentit Trump për Gjykatën e Lartë

Në Uashington, një komision i Senatit nisi seancat me pyetje përgjigje për gjyqtaren Amy Coney Barrett, e emëruar nga Presidenti Donald Trump për anëtare të Gjykatës së Lartë. Seancat e konfirmimit nisën dje me deklaratat e senatorëve dhe të zonjës Barrett.

Temat për të cilat ajo po pyetet sot përfshijnë kujdesin shëndetësor, qasjen e saj ndaj precedentit ligjor dhe rolin e mundshëm të gjykatës në zgjidhjen e një sfide ligjore që mund të lindë nga zgjedhjet e nëntorit.

Senatorët kanë secili nga 30 minuta për të bërë pyetjet. Një seancë e ngjashme do të vijojë të mërkurën.

Kreu i Komisionit Lindsey Graham ka vendosur që votimi paraprak për emërimin e gjyqtares Barrett të zhvillohet të enjten.

Kjo do të lejonte që miratimi përfundimtar të bëhej javën e ardhshme dhe votimi nga Senati i plotë, para fundit të muajit. Republikanët kanë një shumicë 53-47 në Senat, ndaj konfirmimi i zonjës Barret duket pothuajse i sigurt.

Seanca e parë dëgjimore në Komisionin Juridik të Senatit



Me mbërritjen e saj Kongres, i cili u mbyll javën e kaluar në një përpjekje për të ndaluar përhapjen e koronavirusit, zonja Barrett shpjegoi përpara Komisionit Juridik të Senatit filozofinë e saj ligjore.

“Gjykatat nuk janë krijuar për të zgjidhur çdo problem, ose për të korrigjuar çdo gabim të jetës sonë publike. Miratimi i vendimeve dhe politikave qeverisëse u takon institucioneve politike të zgjedhura nga populli e që japin llogari përpara tij. Publiku nuk duhet të presë që gjykatat të miratojnë politika qeverisëse dhe ato nuk duhet ta bëjnë këtë”, tha Amy Coney Barrett, e emëruara për në Gjykatën e Lartë.

Mundësitë që udhëheqësi i shumicës në Senat, Mitch McConnell të dështojë për të mbushur vendin bosh të krijuar nga vdekja e gjykatëses Ruth Bader Ginsburg muajin e kaluar dhe për të konfirmuar të emëruarën e Presidentit Donald Trump para zgjedhjeve të 3 nëntorit, janë të vogla. Kandidatja demokrate për nënpresidente, anëtare e Komisionit Juridik të Senatit, tha se procesi nuk respekton vullnetin e votuesve amerikanë.

"Një shumicë e qartë e amerikanëve dëshiron që vendin bosh ta plotësojë fituesi i zgjedhjeve", tha senatorja denokrate Kamala Harris.

Por Senati po bën përpara me procesin edhe pse disa anëtarë republikanë të komisionit rezultuan të infektuar me COVID-19, dhjetë ditë më parë.

“Nuk ka asgjë antikushtetuese lidhur me këtë proces. Ky është një vend bosh i krijuar nga humbja tragjike e një gruaje të shkëlqyer. Dhe ne do ta plotësojmë atë me një grua tjetër të shkëlqyer”, tha Lindsey Graham, kryetar i komisionit Juridik të Senatit.

Demokratët thonë se zoti Trump po nxiton me konfirmimin e zonjën Barrett për dy arsye.

“Presidenti Trump e ka bërë të qartë se ai dëshiron një tjetër të emëruar nga ai vetë në Gjykatën e Lartë para zgjedhjeve, sepse ai ka paralajmëruar mbi sfidat që do të paraqiten në gjykata rreth procesit të votimit, veçanërisht mbi votimin me postë, të cilën ai e ka sulmuar vazhdimisht pa dhënë prova. Presidenti Trump ka treguar se do të ishte krejtësisht i lumtur që të kishte një rezultat të ngushtë në votime e që gara të vendosej nga shumica konservatore gjashtë me tre në Gjykatën e Lartë dhe jo nga vota e popullit amerikan”, tha senatori demokrat Dick Durbin.

Ndërkohë vetëm një javë pas ditës së zgjedhjeve, Gjykata e Lartë do të trajtojë një çështje të rëndësishme atë që lidhet me ligjin mbi kujdesin shëndetësor të miratuar nga administrata e Presidentit Obama.

"Administrata Trump do të argumentojë se ky ligj është antikushtetues dhe në fakt do të kërkojë shfuqizimin e ligjit që garanton sigurim shëndetësor për miliona amerikanë, si antikushtetues. Pra, gjykatësja Barrett do të jetë një nga faktorët vendimtarë në këtë çështje madhore”, thotë Kejsi Burgat nga universiteti George Washington.

Demokratët planifikojnë të përqendrohen në kritikat e tyre gjatë seancat të konfirmimit tek vota mundshme përcaktuese e zonjës Barrett kundër ligjit për kujdesin shëndetësor.

"Garantimi i sigurimit shëndetësor për miliona amerikanë është në rrezik me këtë emërim", tha senatorja demokrate Dianne Feinstein.

Senatorët demokratë pritet të ndryshojnë taktikë pas paralajmërimeve të republikanëve dhe të mos ngrejnë si çështje gjatë konfirmimit besimin si katolike e devotshme të nënës së shtatë fëmijëve.

“Kemi lexuar histori rreth stilit tuaj të jetës si katolike. Rrëfime se si i rrisni fëmijët, rreth asaj se si i keni birësuar ata apo rreth doktrinës katolike ku ju besoni. Pyetje pa pushim nëse gëzoni pavarësinë për të qenë një gjykatëse, një anëtare e Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara", tha senatori republikan Josh Hawley.

Kandidati demokrat për President Joe Biden, i cili është gjithashtu katolik, tha se zonja Barrett nuk duhet të përballet me pyetje lidhur me fenë e saj.

"Jo, besimi i saj nuk duhet të merret parasysh", tha zoti Biden.

Komisioni Juridik i Senatit ka gjasa ta miratojë emrin e zonjës Barrett deri më 22 tetor, duke krijuar mundësinë e një votimi në Senat një javë para ditës së zgjedhjeve.