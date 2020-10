Shumica e vendosur: Ndryshimet në Kodin Zgjedhor rivotohen të enjten

Në Shqipëri, shumica rikonfirmoi sot vendosmërinë e saj për të miratuar ndryshimet në Kodin zgjedhur të cilat reflektojnë ndërhyrjet e bëra më parë në Kushtetutë, lidhur me zbatimin e një sistemi me lista të hapura. Javën e shkuar presidenti Iir Meta i ktheu pas këto ndryshime, ndërsa sot ai ju drejtua me një kërkesë për opinion dhe Komisionit të Venecias, duke i bërë thirrje parlamentit që të priste mendimin e Venecias.

Por Komisioni i Ligjeve rrëzoi dekretin e presidentit, ndërsa vetëm dy përfaqësues të opozitës parlamentare votuan kundër, duke mbështetur idenë që rivotimi të bëhej pasi të shprehej Komisioni i Venecias, i cili ende nuk ka marrë një vendim, nëse do ta marrë në shqyrtim kërkesën e radhës së mbërritur nga Shqipëria.

Ashtu si dhe dje, Komisioneri për Zgjerimin Oliver Havelyi ripërsëriti gjithashtu qëndrimin se do të ishte e udhës që parlamenti të vepronte pasi të kishte një vlerësim nga ekspertët e Venecias. “I kënaqur që Kryeministri mirëpret mendimin e Komisionit të Venecias për ndryshimet kushtetuese të korrikut. Prandaj do të ishte e matur të presim që të shprehet, para se të rivotohet në Parlament. Pres zgjedhje të lira dhe të ndershme në prill 2021”, shkruajti komisioneri europian në një postim në Twitter.

Por kryeministri Edi Rama, u qëndroi mendimit se koha nuk pret, ndërsa shpjegoi se kishte patur një komunikim të drejtpërdrejtë me zotin Harvelyi. “Unë e kam sqaruar Komisionerin në bisedat që kemi patur, si gjithmonë biseda të drejtpërdrejta, miqësore, pa dorashka, që parlamenti nuk do të presë asnjë sekondë për arsye se ne kemi zgjedhjet në 25 prill dhe nuk ka asnjë mundësi të hyjmë në spiralen e një aventure ku na fton Ilir Meta, i cili nuk ka qëllim të përmirësojë Kodin Zgjedhor, por të sabotojë nga pozicioni i tij ekstremist antishumicë dhe antiparlament, këtë proces”, tha zoti Rama duke shtuar se lëvizjet e presidentit janë një “përpjekje që është tanimë një përpjeke botërisht e identifikuar si përpjekja e një lideri alternativ të një opozite të copëtuar dhe e një lideri absolut të një partie të degraduar”.

Për zotin Rama “Komisioni i Venecias është patjetër i mirëpritur të sjellë kur të pjekë, opinionin e vet. Ai opinion do të diskutohet me të gjitha forcat politike dhe natyrisht, duke patur parasysh kohën që kemi në dispozicion, do të mbetet për të adresuar çfarëdolloj çështjeje që mund të dalë përtej 25 prillit. Nuk kemi kohë për të humbur dhe nuk mund të hyjmë në asnjë aventurë, po e përsëris, sepse strukturat e reja të administrimit zgjedhor që kanë nisur punën, kanë nevojë të kenë të shkruar të zezë mbi të bardhë ligjin zgjedhor dhe implementimi i ligjit zgjedhor kërkon kohën e vet”.

Ndaj qëndrimit të Kryeministrit reagoi menjëherë Partia Demokratike. “Këmbëngulja arrogante e Edi Ramës në injorimin e apelit të Komisionerit për Zgjerimin në BE, Oliver Varhelyi nxjerr zbuluar Kryeministrin autokrat që, për hallin e pushtetit të tij, është gati t’i shpallë luftë Shqipërisë dhe Bashkimit Europian. Shqiptarët nuk do ta lejojnë këtë! Reforma Zgjedhore dhe zgjedhjet demokratike janë kusht për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit në BE. Duke mos dëgjuar këshillën për të pritur Opinionin e Komisionit të Venecias, Edi Rama po tenton të marrë peng të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe të hedhë në erë zgjedhjet e radhës”, shkruajti në Facebook Sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazmend Bardhi.

Më vonë dhe presidenti Ilir Meta, përmes një postimi në Facebook, falenderoi “miqtë e vërtetë të Shqipërisë, që duan çeljen sa më parë të negociatave me Bashkimin Europian dhe nuk duan të na ndajnë nga Maqedonia e Veriut, për durimin e tyre dhe këshillat e sinqerta. Shpresoj shumë që ato të dëgjohen me mençuri deri të enjten. Por i siguroj miqtë tanë të sinqertë ndërkombëtarë se kohës së injorimit të kushteve dhe standardeve për integrimin do t’i vijë fundi, në çdo rast, në 25 prill 2021. Pas kësaj date të gjitha kushtet do plotësohen rrufeshëm, me qëllim që Shqipërinë europiane ta ndërtojmë këtu dhe së bashku! Në 25 prill 2021, do fillojë epoka e re e sundimit të ligjit, që do të sjellë edhe sundimin e ligjit në Shqipëri”, nënvizoi Kreu i Shtetit.