Ish-zyrtari amerikan thotë se ishte autori "anonim" i artikullit anti-Trump

Një ish-zyrtar i administratës Trump, i cili shkroi një artikull-opinion shumë kritik ndaj presidentit dhe më pas botoi një libër nën emrin letrar “Anonim” e zbuloi identitetin të mërkurën. Ai quhet Miles Taylor dhe ka qenë shefi i stafit në Departamentin e Sigurisë Kombëtare.

Zoti Taylor doli publikisht me akuzat e tij gjashtë ditë para ditës së zgjedhjeve duke kritikuar presidentin si “njeri pa karakter”. Ai tha se shpresonte që zyrtarë të administratës do “të gjejnë tek vetja ndërgjegjen kur të zgjohen” dhe do të ngrenë zërin si ai.



Ish-zyrtari ka shprehur kritika të shumta në adresë të presidentit gjatë muajve të fundit por deri vonë e kishte mohuar para kolegëve si dhe në intervistë me kanalin CNN se ai ishte autori i artikullit opinion dhe librit. Ai u largua nga administrata Trump në qershor 2019 dhe këtë verë shprehu mbështetjen për kandidatin demokrat Joe Biden.



Presidenti dhe Shtëpia e Bardhë menjëherë u hodhën në kundërsulm duke e cilësuar zotin Taylor si zyrtar që nuk kishte peshë dhe mbështetje në institucionin ku kishte punuar.



“Ky është një njeri ordiner, me nivel të ulët. Nuk e di kush është, vetëm se e kam parë para ca kohësh në televizor,” tha Presidenti Trump gjatë një tubimi për fushatë në Arizona. Kur po e cilësonte si “njeri të ndyrë“ dhe bënte thirrje për ndjekjen e tij penale, turma që ishte mbledhur për të ndjekur presidentin brohoriste “thaje kënetën,” një referencë për burokracinë federale në Uashington.



Si shef i stafit të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, zoti Taylor ka qenë i pranishëm në një numër takimesh në Shtëpinë e Bardhë lidhur me politikat kufitare dhe projekte të rëndësishme të sigurisë kombëtare. Gjatë kohës që ishte në këtë detyrë zoti Taylor, Presidenti Trump kërcënoi se do të mbyllte kufirin dhe administrata e tij vuri në zbatim rregullore për të detyruar azil-kërkuesit të prisnin në anën meksikane të kufirit ndërsa shqyrtohej kërkesa e tyre.



Shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, Mark Meadows i cilësoi pohimet e zotit Taylor “një turp monumental” duke postuar në Twitter komentin “kam parë sekrete më interesante në filma me kartona”.

Gjatë një interviste me gazetarin Chris Cuomo të kanalit CNN të mërkurën në mbrëmje, zoti Taylor tha se nuk e kishte bërë publik identitetin e tij si autori “anonim” më parë sepse akuzat që ai ngre do të harroheshin brenda 48 orësh.



"Askush nuk do t’ia vinte veshin. Aktualisht amerikanët po analizojnë punën e presidentit, karakterin e tij, prandaj është shumë kritike që njerëz si unë të flasim pasi votuesit po dëgjojnë. Duhet t’u tregojmë se si është ai në realitet”.



Artikulli-opinion, i shkruar nga zoti Taylor nën emrin “anonim” dhe i botuar në shtator 2018 në gazetën New York Times e irritoi presidentin dhe vuri në lëvizje një përpjekje të ethshme në Shtëpinë e Bardhë për të identifikuar autorin.



Në artikull, autori i cili prezantohej vetëm si një zyrtar i lartë i administratës, thoshte se ishte pjesë e një force sekrete “rezistence” që punonte për të kontrolluar “impulset e gabuara” të presidentit si dhe për të minuar disa elementë të axhendës së tij.



Autori shkruante “Shumë prej të emëruarve të presidentit janë zotuar të bëjnë ç’është e mundur për të mbrojtur institucionet tona demokratike, ndërkohë që përpiqen të kontrollojnë impulset e gabuara të zotit Trump, gjatë kohës që është në pushtet”.



Gazeta e indentifikoi autorin si një “zyrtar i lartë” në administratë dhe të mërkurën u ndesh me kritika në platformën online sepse e kishte fryrë postin zyrtar të zotit Taylor. Gazeta, e cila tha se e kishte fshehur identitetin e autorit pasi do të ishte në rrezik të humbiste punën, pohoi të mërkurën se ai ishte vërtetë autori, pasi zoti Taylor kishte hequr dorë nga e drejta e anonimitetit. Gazeta nuk ofroi komente të mëtejshme.



Pas botimit të artikullit të zotit Taylor, Presidenti Trump, tepër i revoltuar, përsëriti akuzat se brenda administratës ka “forca të fshehta” që komplotojnë kundër tij. Presidenti, i cili është ankuar shpesh për nxjerrjen e informatava të brendshme nga operacionet në Shtëpinë e Bardhë, u kishte dhënë urdhër ndihmësve të zbulonin identitetin e autorit, madje kishte ngritur argumentin e “sigurisë kombëtare” si justifikim për hapjen e një hetimi nga Departamenti i Drejtësisë.



Pas artikullit, zoti Taylor botoi vjet në nëntor një libër me titull “Paralajmërimi” ku zgjeronte akuzat e mëparshme duke e përshkruar presidentin si të paqëndrueshëm, të paaftë dhe të papërshtatshëm për rolin e komandantit të përgjithshëm.



Që nga ajo kohë, këto akuza kanë dalë në plan të dytë pasi ish-zyrtarë të tjerë të administratës kanë ngritur kritikat e tyre kundër presidentit.



Pyetje të tjera mbeten pa përgjigje lidhur me intervistën e zotit Taylor për kanalin CNN në gusht ku gazetari Anderson Cooper e pyeti nëse ai ishte autori “anonim” dhe ai u përgjigj: “Unë mbaj maskë për dy gjëra, për Halloween dhe kundër pandemisë. Jo, nuk jam”.



Josh Campbell, korrespondent i rrjetit CNN për sigurinë kombëtare, komentoi në Twitter se edhe ai e kishte pyetur zotin Taylor nëse ishte autori “anonim” dhe ai e kishte mohuar.

Zoti Taylor tha të mërkurën se i detyrohejgazetarit Anderson Cooper një birrë dhe një ndjesë. Ai tha se e kishte shkruar në librër se nuk do të pranonte se ishte autori “anonim” nëse e pyesnin, sepse donte që vëmendja të ishte tek argumentet dhe jo tek autori.



"E dini se çfarë problemi del kur gënjen nëse je apo jo autori: tani njerëzit thonë se je gënjeshtar dhe do ta kenë të vështirë të të besojnë,” tha gazetari i CNN-it, Chris Cuomo.



Por gazetari e vazhdoi intervistën për gjysmë ore, gjatë së cilës zoti Taylor vazhdoi kritikat ndaj presidentit. CNN-i tha se zoti Taylor do të vazhdojë të punojë si opinionist kontribues për këtë rrjet.

Zoti Taylor tha se beson që presidenti do t’u mëshonte edhe më fort politikave të dëmshme, sidomos ato të ndarjes së familjeve në kufi nëse siguronte një mandat të dytë.



“Ata duan ta kthejnë vendin në kështjellë dhe jo më në qytetin e shndritshëm në majë të kodrës,” tha ai.



Ai tha se e kishte menduar të jepte dorëheqjen që më herët nga administrata Trump dhe tani mendon se bëri gabim që nuk u largua një vit më parë.



Reed Galen, ish-këshilltar i Partisë Republikane dhe një nga themeluesit e grupit anti-Trump Projekti Linkoln, komentoi në Twitter se Taylor “nuk është hero”. Ai shtoi se Taylor “shkonte në dhomat e mbledhjeve, në këshillet e pushtetit dhe lejonte këtë banalitet të lig të vazhdonte. Heroizmi nuk gjendet tek heshtja deri në momentin kur të leverdis dhe është në interesin tënd që të ngresh zërin”.