Frika e një vale të re të COVID-19 në Australi 

Autoritetet australiane paralajmërojnë se janë duke u përballur me një situatë të rrezikshme të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit pas njoftimit për rreth 20 raste të reja të infektimeve të identifikuara në Australinë e Jugut, shpërthimi i parë që nga muaji prill.

Pas shtatë muajsh pa asnjë transmetim të koronavirusit në komunitet, Australia e Jugut po lufton tani për të parandaluar përhahjen e një vale rastesh të reja.

Shumica e infeksioneve të identifikuara janë brenda të njëjtës familje.



Burimi i virusit besohet të ketë qënë në një hotel në Adelaide ku udhëtarët australianë janë vendosur në karantinë të detyrueshme pasi ishin kthyer nga vende të huaja.

Një pastrues i infektuar besohet se përhapi virusin tek familja e tij, që përfshin edhe një punonjës burgu.

Autoritetet shëndetësore po punojnë në gjurmimin e të gjitha kontakteve të të infektuarve. Mijëra njerëz janë testuar që nga zbulimi i rasteve të reja.

Të hënën u zbulua vetëm një rast i ri, por Kryeministri i Australisë së Jugut, Steven Marshall bëri thirrje për kujdes të shtuar.

“Kjo është situatë e rrezikshme të cilën do e tejkalojmë në se bashkëpunojmë me autoritetet shëndetësore dhe policore. Vërtetë është një situatë shqetësuese dhe duhet të veprojmë me shpejtësi”, tha ai.

Qeveria vendosi kufizime të reja emergjente në Australinë e Jugut si mbylljen e palestrave, ndërsa fluturimet ndërkombëtare janë pezulluar për shtatë ditë.



Vala e re mund të pengojë përpjekjet e Australisë për rihapjen e kufijve deri në Krishtlindje. Australia e Perëndimit, Tasmania dhe Territori i Veriut po rivendosin masat e karantinës për banorët e Australisë së Jugut.

Por shtete si Uellsi i Ri i Jugut, nuk kanë ndërmend t’u refuzojnë hyrjen visitorëve nga Australia e Jugut.



“Kjo na bën të kuptojmë se sa ngjitëse është sëmundja dhe sa papritur mund të shpërthejnë raste të reja. Por gjithçka varet nga mënyra si trajtohet shpërthimi dhe ne besojmë se nëse kjo do të ndodhte në Uellsin e Ri të Jugut do ta tejkalonim siç po bëjnë autoritetet e Australisë së Jugut, me aq sa jemi të informuar”, tha Kryeministri i shtetit të Uellsit të Ri Jugor, Gladys Berejiklian.

Uellsi i Ri i Jugut regjistroi ditën e dhjetë radhazi pa ndonjë transmetim në komunitet të COVID-19, ndërsa zyrtarët e shtetit Viktoria thonë se kanë 18 ditë pa infeksione të reja pas lehtësimit të masave të rrepta të izolimit në qytetin e Melburnit.

Që nga fillimi i pandemisë, Australia identifikoi 27 mijë e 750 raste me koronavirus. Më shumë se 900 persona kanë vdekur.



Australia mbylli kufijtë e saj ndërkombëtarë për shtetasit e huaj që nga muaji mars.