Studiuesit: 90% efektshmëri me vaksinën e AstraZenecas/Univ. të Oksfordit

Shkencëtarët e kompanisë farmaceutike AstraZeneca dhe Universitetit të Oksfordit shprehen shumë entuziastë për vaksinën e tyre kandidate. Sipas studiuesve, vaksina e tyre ofron jo vetëm efektshmëri të lartë në parandalimin e sëmundjes, por gjithashtu prodhohet me kosto më të ulët dhe mund të transportohet më lehtë se vaksina konkurrente e kompanisë Pfizer:

Grupi i punës i Universitetit të Oksfordit dhe kompanisë AstraZeneca njoftoi të hënën se vaksina është jo vetëm e efektshme kundër përhapjes së infeksionit, por gjithashtu nuk ka pasoja anësore shqetësuese.

Faza e tretë e provave tregoi se vaksina është 90% e efektshme nëse bëhet me gjysmë doze fillimisht dhe pasohet me një injeksion të dytë me një dozë të plotë.

"Ajo që është interesante, në provat tona doli me një efektshmëri prej 70%, por kur i analizuam të dhënat më me kujdes pas administrimit të dy dozave të ndryshme me vaksinë, del se njëra metodë që përdor fillimisht një gjysmë doze, ka një efektshëri prej 90% përkundrejt efektshmërisë prej 62% nëse përdorim dy doza të plota. Metoda me gjysmë doze fillestare në fakt tolerohet edhe më mirë nga organizmi. Nga analiza duket se vaksina ka ndikim edhe tek të infektuarit që nuk shfaqin simptoma, pra ndikon tek transmetimi i virusit,” thotë Andrew Pollard, drejtor i grupit të punës për vaksinën në Universitetin e Oksfordit.

Vaksina e Universitetit të Oksfordit do të kishte efektshmëri edhe më të lartë nëse maten vetëm ritmet e suksesit për të parandaluar shtrimet në spital apo rastet e rënda të sëmundjes.

Hapi tjetër do të jetë rishikimi i të dhënave që kanë ofruar studiuesit dhe procesi i autorizimit:

“Pritet të jepet një lloj autorizimi për përdorim emergjent, gjë që nënkupton se ata që vaksinohen do të mbahen nën mbikqyrje të kujdesshme për një periudhë kohe, për të parë se mos ka efekte anësore,” thotë David Nabarro, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.

Ndërkaq, grupi i punës në Universitetin e Oksfordit thotë se vaksina prodhohet me kosto më të ulët se vaksinat e tjera konkurrente.

"Qeveritë do ta blejnë vaksinën dhe do t’ua ofrojnë popullatave të tyre, por edhe Aleanca Globale për Vaksina do të marrë vaksina për t’ua ofruar vendeve me të ardhura të ulëta. Vaksina prodhohet me një kosto jo shumë të lartë,” thotë Sarah Gilbert, kryesuese e studimit për vaksinën në Universitetin e Oksfordit.

Sarah Gilbert, kryesuese e studimit për vaksinën në Universitetin e Oksfordit thotë se gjatë periudhës së pandemisë grupet që punuan për prodhimin e saj nuk do të sigurojnë fitime, gjë që do të mundësojë një çmim të ulët për vaksinën.

Sipas studiuesve, kompanitë prodhuese kanë tashmë gati sasi të mëdha për ta hedhur në përdorim të gjerë.

"Besojmë se kjo do të jetë vaksina më e lirë që do të hidhet në përdorim. Po ashtu kemi arritur diçka mjaft të rëndësishme, ritme të prodhimit jo prej milionash, apo dhjetëra milionash, por prej qindra milionash. Një nga kompanitë prodhuese ka aktualisht 100 milionë doza gati për përdorim dhe sasia do të vazhdojë të shtohet,” thotë Adrian Hill me Institutin Jenner të Universitetit të Oksfordit.

Studiuesi Andrew Pollard thotë se nuk e kanë ende të qartë nëse virusi do të shfaqë mutacione dhe mund të bëjë të domosdoshme vaksinimin çdo vit, duke shtuar se nevojiten studime të mëtejshme për kohëzgjatjen e efektit mbrojtës të vaksinës.