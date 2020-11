Analistët: Irani ka gjasa të mos nxitojë me kundërpërgjgjen pas vrasjes së shkencëtarit bërthamor

Udhëheqësit iranianë gjithashtu ka të ngjarë të shqyrtojnë nëse hakmarrja do të komplikojë planin e Presidentit të zgjedhur Joe Biden për të rifilluar një angazhim diplomatik me Iranin.

"Do të ishte një përllogaritje e gabuar e madhe para ardhjes në fuqi të një administrate Biden," thotë Jonathan Schanzer i Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracive, një grup kërkimor me bazë në Uashington.

"Nëse Irani kryen ndonjë lloj sulmi, ose ndërmerr veprimtari të dhunshme që do t’i atribuoheshin qartë regjimit, mendoj se do të ishte një gabim i madh i padetyruar."

Kishte paralajmërime të forta nga Irani pas vrasjes së Soleimanit, një veprim që David Petraeus, një ish gjeneral i ushtrisë amerikane, e ka quajtur më "të rëndësishëm" se vrasja e Osama bin Laden ose e udhëheqësit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Bagdadi. Irani bëri kërcënime të gjera dhe ushtria iraniane tha se SHBA do të përballeshin me "hakmarrje të ashpër që do t'i bënte ata të pendoheshin për vendimin e tyre". Disa analistë paralajmëruan se vrasja mund të ndizte të gjithë rajonin.

Izraeli nuk ka marrë përgjegjësi por as nuk ka mohuar se qëndron pas tij. Ekspertët ushtarakë thonë se incidenti është i ngjashëm me vrasjet në Teheran të katër shkencëtarëve bërthamorë iranianë në periudhën 2010-2012.

Një veprim i mundshëm hakmarrës mund të përfshinte një sulm me dron të armatosur ndaj Izraelit, të ndërmarrë nga territori sirian, siç ndodhi në 2018, kur një dron i ngarkuar me eksploziv u rrëzua nga një helikopter izraelit përpara se të arrinte objektivin e tij. Ushtria izraelite është përgatitur për hakmarrje të mundshme, duke përfshirë testimin e mbrojtjes së saj ajrore për një sulm me raketa iraniane me rreze të gjatë.