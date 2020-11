Moderna pritet të kërkojë sot autorizim për vaksinën COVID-19

Kompania e prodhimit të barnave Moderna njoftoi se do të aplikojë sot (të hënën) në SHBA dhe Evropë për marrë autorizimin për përdorimin e vaksinës së saj kundër COVID-19. Kjo pason daljen e rezultateve të plota të provave përfundimtare sipas të cilave vaksina e saj ishte 94.1 për qind efektive dhe se nuk shkaktonte efekte anësore serioze mbi shëndetin.

Studimi tregon gjithashtu se vaksina parandalon 100 për qind rastet e rënda. Kjo pritet të jetë vaksina e dytë që ka të ngjarë të marrë miratimin e autoriteteve për përdorim urgjent në SHBA këtë vit.

“Ne besojmë se kemi një vaksinë shumë efikase. Tashmë kemi të dhëna për ta provuar këtë gjë”, tha gjatë një interviste telefonike shefi i Shërbimeve Mjekësore të kompanisë Moderna, Dr. Tal Zaks.

"Ne presim që të luajmë një rol kryesor në frenimin e pandemisë", shtoi ai.

Njoftimi i kompanisë Moderna pason njoftimin e kompanisë amerikane Pfizer dhe partnerit të saj gjerman BioNTech se vaksina e tyre, e cila përdor gjithashtu një teknologji të re që shfrytëzon acidin ribonukleik (ARN), ishte 95 për qind efektive.

Pfizer-i ka aplikuar tashmë për të marrë autorizimin për përdorim e vaksinës, çka e vendos atë rreth një javë përpara Moderna-s.

Përveç aplikimit në SHBA, Moderna njoftoi se do të aplikojë për miratim me kusht edhe tek Agjencia Evropiane e Barnave, e cila tashmë ka filluar një rishikim të të dhënave dhe se do të vazhdojë bisedimet edhe me ente të tjera rregullatore.

Të dyja vaksinat si ajo e Moderna-s ashtu edhe ajo e Pfizer-it rezultuan më efektive sesa ishte parashikuar dhe efektiviteti i tyre është shumë më lartë sesa niveli prej 50 për qind përcaktuar nga Administrata amerikane e Ushqimit dhe Barnave.

Kompania britanike AstraZeneca ka njoftuar një normë mesatare efektiviteti prej 70 për qind të vaksinës së saj dhe deri në 90 për qind për një nëngrup pjesëmarrësish në prova klinike, të cilët fillimisht morën një gjysmë doze, pasuar nga një dozë e plotë. Por disa shkencëtarë kanë shprehur dyshime në lidhje me qëndrueshmërinë e shifrave të efektivitetit prej 90 për qind për këtë grup të vogël pjesëmarrësish.

Rezultatet pozitive të disa vaksinave kanë ndezur shpresat për t'i dhënë fund një pandemie që ka goditur ekonominë botërore dhe ka shkaktuar mbi 1 milion e 400 mijë vdekje në të gjithë botën. Këto zhvillime vijnë ndërsa numri i infeksioneve të reja dhe shtrimet në spital me COVID-19 janë në nivele rekord në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Këshilltarët e pavarur të Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave kanë në plan të takohen në 17 dhjetor për të analizuar dhe dhënë rekomandimin e tyre për vaksinën e kompanisë Moderna. Ata do të takohen më 10 dhjetor për të shqyrtuar të dhënat e vaksinës së kompanisë Pfizer.

Pas marrjes së autorizimit Moderna pret që vaksina e saj të transportohet në pika të caktuara të shpërndarjes në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Shpërndarja e vaksinës së saj pritet të jetë më e lehtë se ajo e Pfizer-it sepse ndërsa duhet të ruhet në frigorifer, nuk kërkon temperatura ultra të ftohta të nevojshme në rastin e vaksinës së kompanisë Pfizer.