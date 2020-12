Demokratët dhe republikanët të përqendruar tek garat për Senatin në Xhorxhia

Republikanët dhe Demokratët po punojnë që të rrisin pjesëmarrjen në votime në Xhorxhia në balotazhin për garat zgjedhore të 5 janarit që do të përcaktojnë se cila parti do të ketë kontrollin e Senatit amerikan. Ndërkohë që republikanët janë të ndarë në lidhje me rezultatet e garës presidenciale të 3 nëntorit, ndërsa Presidenti Donald Trump vazhdon të pretendojë për mashtrim të gjerë me votat. Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Michelle Quinn njofton.

Presioni po rritet në shtetin jugor të Xhorxhias ndërsa demokratët dhe republikanët nxisin banorët të fillojnë të votojnë që më14 dhjetor për dy vendet në Senat që kanë shkuar në balotazh. Rezultati i raundit të dytë të zgjedhjeve më 5 janar do të përcaktojë se cila parti do të ketë shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara.

"Në këto zgjedhje vendoset fati i kontrollit të Senatit të Shteteve të Bashkuara dhe kjo në thelb do të thotë, kontrolli i këtij vendi."

"Dy garat në Xhorxhia do të jenë përcaktuese për presidencën e ardhshme dhe nëse Joe Biden dhe Kamala Harris mund t’i çojnë në vend të gjitha angazhimet legjislative që kanë marrë."

Për republikanët, ka mendime të ndryshme në lidhje me integritetin e sistemit të votimit në këtë shtet pasi demokrati Joe Biden fitoi me rreth 12,000 vota më shumë. Presidenti Donald Trump i ka bërë thirrje Guvernatorit të Xhorxhias, Brian Kemp, një republikan, të kërkojë nga legjislatura e shtetit që të zhvlerësojë rezultatet e zgjedhjeve dhe të urdhërojë një kontroll të firmave të votave me postë. Megjithatë, në një tubim gjatë fundjavës, zoti Trump, i cili ka refuzuar të pranojë humbjen, inkurajoi njerëzit të fillojnë të votojnë.

"Duhet të shkoni të votoni dhe të votoni herët, duke filluar nga 14 dhjetori. Ata mashtruan dhe manipuluan zgjedhjet tona presidenciale, por ne gjithsesi do të fitojmë", tha ai.

Ky mesazh i paqartë paraqet sfida për disa udhëheqës shtetërorë, shumë prej të cilëve janë republikanë si zoti Kemp. Një tjetër është Sekretari i Shtetit i Xhorxhias, Brad Raffensperger, i cili mbikëqyr sistemin zgjedhor të shtetit.

"Puna e Partisë Republikane është të mbledhë para dhe të sigurojë pjesëmarrje. Detyra ime si sekretar i shtetit është të sigurohem që kemi zgjedhje të ndershme dhe të ndershme. Është shumë e thjeshtë, dhe mendoj se në postin tim, integriteti ka rëndësi. "

Keqinformimi rreth rezultateve të zgjedhjeve presidenciale po komplikon përpjekjet e republikanëve për të mobilizuar votuesit, tha zoti Raffensperger.

"Këto shpërqendrime, kjo përçarje, e bën më të vështirë, kështu që kandidatët po luftojnë me intensitet."

Javët e ardhshme, e gjithë vëmendja do të jetë në shtetin e Xhorxhias ndërkohë që si demokratët, edhe republikanët përpiqen të rrisin pjesëmarrjen.