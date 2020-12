Vaksina për COVID-19, fare pranë miratimit pas rekomandimit të grupit të ekspertëve

Ushtria amerikane gjithashtu do t'u japë përparësi punonjësve të saj të kujdesit shëndetësor dhe do të ketë në dispozicion pak më pak se 44,000 doza. Një zëdhënës i Pentagonit u tha gazetarëve të mërkurën se ushtria do ta nisë vaksinimin "brenda një ose dy ditësh" nga momenti që FDA-ja do të japë miratimin për përdorimin në raste urgjente të vaksinës. Fillimisht vaksinimet do të kryhen mbi baza vullnetare, por mund të bëhen të detyrueshme pasi vaksina të licencohet plotësisht.