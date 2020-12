Xhorxhia: Fillon votimi i hershëm për garat kritike të Senatit

Në shtetin e Xhorxhias filloi të hënën votimi i hershëm në dy gara balotazhi, që do të përcaktojnë se cila parti do të ketë shumicën në Senatin amerikan, kur të mblidhet kongresi i ri në janar.

Republikanët aktualisht kanë një avantazh 50 me 48 në senatin me 100 vende. Nëse demokratët i fitojnë të dyja garat, gjë që sipas analiastëve ka pak gjasa të ndodhë, Senati do të ndahej 50 me 50, por në kushtet kur demokrati Joe Biden fitoi në zgjedhjet presidenciale dhe nënpresidenti ka të drejtën e votës vendimtare në një senat të ndarë barabar, demokratët do të kishin edhe kontrollin e Senatit.