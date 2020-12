Trump i vë veton projektligjit mbi shpenzimet ushtarake

Presidenti Donald Trump i ka vënë veton projektligjit për shpenzimet e mbrojtjes, me një shumë masive prej 740 miliard dollarësh, pavarësisht mbështetjes së fortë nga Kongresi, duke paraqitur mundësinë që për herë të parë në 60 vjet një projekt-ligj i tillë për mbrojtjen të mos nënshkruhet në ligj.

Presidenti Trump tha se ai i vuri veton Ligjit për Autorizimin për Mbrojtjen Kombëtare, shkurtimit NDAA, sepse “nuk përfshinte masa kritike të sigurisë kombëtare, si dhe dispozita për respektimin e veteranëve dhe historisë së ushtrisë, dhe bie ndesh me përpjekjet e administratës për t’i dhënë përparësi Amerikës në veprimet e sigurisë kombëtare dhe të politikës së jashtme.”

“Është një ‘dhuratë’ për Kinën dhe Rusinë,” shkruante ai në një mesazh drejtuar Dhomës së Përfaqësuesve.

Megjithëse tetë vetot e tij të mëparshme mbetën në fuqi falë mbështetjes së republikanëve në Kongres, këshilltarët thanë se ka gjasa që kjo të anashkalohet, vetëm pak javë pasi ai të përfundojë mandatin me 20 janar.

Por Senati i kontrolluar nga republikanët dhe Dhoma e Përfaqësuesve me shumicë demokrate e miratoi projektligjin NDAA 2021 me më shumë se dy të tretat e votave të duhura për të tejkaluar veton.

Kjo do të thotë se Presidenti Trump do të duhet të bindë disa dhjetëra republikanë që të hedhin poshtë punën afro një vjeçare për projektligjin prej 4,500 faqesh dhe të fillojnë nga e para. Këshilltarët kryesorë e patën nxitur zotin Trump që të mos e zbatonte kërcënimin e tij për veto, duke theksuar shanset e pakta për të ndaluar projektligjin. Shumë nga mbështetësit e zjarrtë republikanë të zotit Trump, përfshirë Kryetarin e Komisionit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit Jim Inhofe, thanë se do të votonin për të anashkaluar veton. “Është e thjeshtë ajo që realizon ky projektligj,” tha zoti Inhove pas miratimit nga Senati. “E bën vendin tonë më të sigurt dhe mbështet trupat tona që e mbrojnë atë.”

Këshilltarët thanë se Presidenti Trump nuk ka se çfarë fiton nga vetoja dhe se ajo mund të dëmtonte aftësitë e partisë për të ruajtur dy vendet në Senat në votimet e balotazhit me 5 janar në Xhorxhia.

Senati e mbështeti projektligjin 84 me 13, me votat kundër nga disa prej republikanëve më konservatorë dhe demokratët më liberalë. Dhoma e Përfaqësuesve e mbështeti aktin vjetor për mbrojtjen, NDAA me 355 vota pro dhe 78 kundër. Disa nga votat kundër erdhën nga demokratët liberalë që ka pak të ngjarë të mbështesin veton e Presidentit Trump.

Projektligji në fjalë, NDAA, përcakton gjithçka që nga numri i blerjeve të anijeve, pagat e pjestarëve që sherbejnë e deri tek mënyra e trajtimit të kërcënimeve gjeopolitike. Masa ndaj së cilës zoti Trump vuri veton, ishte një kompromis që kombinoi dy projektpropozime të veçanta të miratura nga të dy dhomat e Kongresit.

Ligjvënësit krenohen me projektligjin që është bërë ligj çdo vit që nga viti 1961, duke thënë se aty pasqyrohet mbështetja e tyre për ushtrinë. Vetoja e Presidentit Trump, nëse nuk bie, do të shtyjë rritjen e rrogës me 3% për ata që sherbejnë në ushtri me kohë të plotë.